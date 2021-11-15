Принц Гарри обратился к экстрасенсу, чтобы узнать, как умерла принцесса Диана

Женщина сделала несколько предсказаний о королевской семье, которые в дальнейшем сбылись

37-летний принц Гарри готов ухватиться за любую возможность, чтобы узнать всю правду о смерти мамы. Младший сын принцессы Дианы даже обратился за помощью к оккультисту.

Салли Морган была личным экстрасенсом леди Ди. Женщина познакомилась с Гарри в Кенсингтонском дворце, когда ему было всего семь лет. Некоторое время назад Салли оказалась в числе приглашенных на костюмированную вечеринку, на которой был и принц.

Он сразу же узнал экстрасенса. Однако тогда не решился заговорить о наболевшем. Морган сделала несколько предсказаний о королевской семье, которые в дальнейшем сбылись, поэтому неудивительно, что герцог Сассеский так живо отреагировал на ее появление. Она предсказала, что уход из жизни Дианы будет трагическим, а что Гарри женится на брюнетке.

Кроме этого, экстрасенс уверяла, что Гарри останется с женой, несмотря на «темные времена». Салли считает, что она по-прежнему поддерживает связь с Дианой – и та говорит ей, что смотрит за жизнью своих сыновей.

Спустя 15 лет после гибели Дианы ее сын обратился к Салли с предсказуемым вопросом. Гарри нашел ее номер и позвонил. «Что ты думаешь о том, как умерла моя мама?» – цитирует слова принца The Sun.

Салли отметила, что на самом деле предсказала трагедию задолго до того, как она стала явью. Экстрасенс тогда поговорила со старшей сестрой Дианы, леди Сарой Маккоркодейл.

Ранее «Скотч» сообщал, что принц Гарри опасается за жизнь Меган Маркл.

37-летнего Гарри не устраивает, как о его супруге отзываются в британских СМИ. По его мнению, весь поток дезинформации, льющийся из таблоидов, не что иное, как «глобальный гуманитарный кризис».