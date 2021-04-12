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    Принц Гарри приедет на похороны дедушки без Меган Маркл

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    Принц Гарри вместе с дедом, принцем Филиппом - Принц Гарри приедет на похороны дедушки без Меган Маркл
    Принц Гарри вместе с дедом, принцем Филиппом

    Похороны герцога Эдинбургского пройдут в узком кругу 17 апреля в Виндзоре

    Принц Гарри, который последний год живет с семьей в США, готовится один вернуться в Великобританию на похороны своего деда, принца Филиппа. По рекомендации врача беременная Меган Маркл, второй ребенок которой должен появиться на свет летом, не сможет полететь на церемонию прощания и быть рядом с королевской семьей.

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    Принц Гарри приедет на похороны дедушки без Меган Маркл
    Принц Гарри приедет на похороны дедушки без Меган Маркл
    Принц Гарри приедет на похороны дедушки без Меган Маркл

    Похороны герцога Эдинбургского пройдут в узком кругу 17 апреля в Виндзоре, в стране объявлен траур и приспущены флаги. В Букингемском дворце настоятельно просят не пытаться принять участие в мероприятии из-за пандемии.

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    Теги: знаменитости Меган Маркл Принц Гарри
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