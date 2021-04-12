Принц Гарри приедет на похороны дедушки без Меган Маркл

Похороны герцога Эдинбургского пройдут в узком кругу 17 апреля в Виндзоре

Принц Гарри, который последний год живет с семьей в США, готовится один вернуться в Великобританию на похороны своего деда, принца Филиппа. По рекомендации врача беременная Меган Маркл, второй ребенок которой должен появиться на свет летом, не сможет полететь на церемонию прощания и быть рядом с королевской семьей.

Похороны герцога Эдинбургского пройдут в узком кругу 17 апреля в Виндзоре, в стране объявлен траур и приспущены флаги. В Букингемском дворце настоятельно просят не пытаться принять участие в мероприятии из-за пандемии.

Ранее «Скотч» сообщал, что У Мисс Папуа – Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк.

В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

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