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    Принц Гарри признался, что годами заливал горе алкоголем и наркотиками

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    Принц Гарри - Принц Гарри признался, что годами заливал горе алкоголем и наркотиками
    Принц Гарри

    Новые откровения младшего внука королевы произвели эффект разорвавшейся бомбы

    Опальный внук королевы Елизаветы II, принц Гарри, впервые честно рассказал о своих зависимостях и психических проблемах. В пятницу, 21 мая, в Сети появилось откровенное интервью под названием «Я, которого вы не можете видеть».

    На протяжении 5 часов Гарри делился новыми подробностями сложных взаимоотношений с бабушкой и отцом. Особое внимание спикер уделил смерти матери и травмам, которые он получил, потеряв ее.

    Так, Гарри припомнил, что практически сразу после смерти Дианы его вынудили вернуться к своим обязанностям. На тот момент мальчику было 12, и он искренне не понимал, почему должен взять себя в руки и выходить к людям.

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    Принц Гарри признался, что годами заливал горе алкоголем и наркотиками
    Принц Гарри признался, что годами заливал горе алкоголем и наркотиками

    «Каждый раз, когда я надевал костюм и галстук, мне приходилось играть роль. Еще до того как я выходил из дома, меня заливало потом, пульс зашкаливал. Я был в режиме боя или полета. Панические атаки, сильное беспокойство — так что время с 28 до 32 лет было кошмаром в моей жизни», — отметил он.

    Гарри сознался: горе он заливал алкоголем и наркотиками. Всю неделю юноша мог держать себя в руках, но на выходных обязательно срывался.

    Когда же Гарри попытался обсудить свои проблемы с родственниками, те уверили: ему нужно продолжать играть роль.

    «Во мне до сих пор чертовски много от моей матери. Сейчас я чувствую себя вне системы, но я все еще застрял в ней. Единственный способ вырваться — говорить правду», — констатировал он.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

    Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.

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    Теги: знаменитости Принц Гарри
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    Принц Гарри признался, что годами заливал горе алкоголем и наркотиками