Стали известны все финалисты «Евровидения-2021». Под каким номером выступит Украина

Финал музыкального конкурса состоится 22 мая

В Роттердаме прошел второй полуфинал «Евровидения-2021», который определил всех финалистов музыкального конкурса.

Во втором полуфинале на арене Ahoy выступили представители 17 стран, в финал вышли только десять конкурсантов. Среди них — Албания, Сербия, Болгария, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия и Молдова.



Всего в финале выступят 26 участников конкурса. Представители Украины группа Go_A с песней «Шум» выйдет на сцену 19-й. Заключительная часть «Евровидения-2021» пройдет 22 мая, начало в 22:00.

twitter.com/Eurovision

Исландия во втором полуфинале показала запись репитиции, потому что у одного из участников группы выявили коронавирус. Выступить вживую не сможет в финале конкурса и победитель «Евровидениия-2019» Дункан Лоуренс — у нидерландского певца также подтвердился Covid-19. Организаторы пообещали, что зрители увидеть его номер в другом формате.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

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