  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Стали известны все финалисты «Евровидения-2021». Под каким номером выступит Украина

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стали известны все финалисты «Евровидения-2021». Под каким номером выступит Украина

    Финал музыкального конкурса состоится 22 мая

    В Роттердаме прошел второй полуфинал «Евровидения-2021», который определил всех финалистов музыкального конкурса.

    Во втором полуфинале на арене Ahoy выступили представители 17 стран, в финал вышли только десять конкурсантов. Среди них — Албания, Сербия, Болгария, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия и Молдова.

    Всего в финале выступят 26 участников конкурса. Представители Украины группа Go_A с песней «Шум» выйдет на сцену 19-й. Заключительная часть «Евровидения-2021» пройдет 22 мая, начало в 22:00.

    twitter.com/Eurovision
    twitter.com/Eurovision

    Исландия во втором полуфинале показала запись репитиции, потому что у одного из участников группы выявили коронавирус. Выступить вживую не сможет в финале конкурса и победитель «Евровидениия-2019» Дункан Лоуренс — у нидерландского певца также подтвердился Covid-19. Организаторы пообещали, что зрители увидеть его номер в другом формате.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

    Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

    В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

    Читайте также: Мисс Вселенная 2021. Украинка прокомментировала свой провал на конкурсе

    Теги: знаменитости Евровидение шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стали известны все финалисты «Евровидения-2021». Под каким номером выступит Украина