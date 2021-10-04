Принц Гарри раскроет «грязную» тайну королевской семьи за 15 миллионов

Интервью с Опрой продолжает приносить деньги герцогу Сассекскому

История с «расистскими нападками», которые Меган Маркл и ее сын Арчи якобы испытали при королевском дворе, близка к завершению. Своими мемуарами принц Гарри поставит в ней жирную точку.

Издательство в США получит черновики новой книги супруга Меган Маркл лишь осенью, но Гарри уже выплатили 15 миллионов фунтов стерлингов аванса. Мемуары увидят свет в следующем году, передает Mirror, уточняя, что там Гарри должен раскрыть ту самую «грязную» тайну.

«В Букингемском дворце растут опасения, что Гарри все-таки назовет имя человека, который комментировал цвет кожи его сына Арчи. Королевские инсайдеры утверждают, что герцог Сассекский будет находиться под сильным давлением, если сделает это», — пишет западный портал.

Стоит напомнить, что после заявления Гарри и Меган о расизме в марте этого года, принцу Уильяму пришлось выступить с ответом — член королевской семьи отметил, что никакого расизма в их семье нет и близко.

Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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