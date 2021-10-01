Знаменитый клипмейкер Алан Бадоев ушел в рекламу (видео)

Режиссер запускает тренд на авторскую рекламу

Знаменитый украинский клипмейкер Алан Бадоев создал первый рекламный ролик в своей карьере.

Так, креативное агентство режиссера Badoev ID объявило о запуске широкомасштабной рекламной кампании для «Альфа-Банка».

«Создавая эту историю, каждое утро я покупал кофе и бродил по Киеву, наблюдая за лицами людей. Я чувствовал, как просыпается наш город. Меня вдохновляли улыбки и полные надежды глаза. И именно в ваших портретах я нашел вдохновение…», – комментирует Алан Бадоев.

Это рекламный дебют украинского режиссера, который также подарил ролику собственный голос. В видео, раскрывающей новую философию «Альфа-Банка», Бадоев обращается ко всем украинцам с вдохновляющим посланием. В этом усматривается фирменный почерк режиссера: делать каждый свой проект персонифицированным и авторским.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

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