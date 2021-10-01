  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Знаменитый клипмейкер Алан Бадоев ушел в рекламу (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Режиссер Алан Бадоев - Знаменитый клипмейкер Алан Бадоев ушел в рекламу (видео)
    Режиссер Алан Бадоев

    Режиссер запускает тренд на авторскую рекламу

    Знаменитый украинский клипмейкер Алан Бадоев создал первый рекламный ролик в своей карьере.

    Так, креативное агентство режиссера Badoev ID объявило о запуске широкомасштабной рекламной кампании для «Альфа-Банка».

    «Создавая эту историю, каждое утро я покупал кофе и бродил по Киеву, наблюдая за лицами людей. Я чувствовал, как просыпается наш город. Меня вдохновляли улыбки и полные надежды глаза. И именно в ваших портретах я нашел вдохновение…», – комментирует Алан Бадоев.

    Это рекламный дебют украинского режиссера, который также подарил ролику собственный голос. В видео, раскрывающей новую философию «Альфа-Банка», Бадоев обращается ко всем украинцам с вдохновляющим посланием. В этом усматривается фирменный почерк режиссера: делать каждый свой проект персонифицированным и авторским.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

    Читайте также: Я одной ногой в могиле. Российский певец Андрей Губин сделал громкое признание

    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Знаменитый клипмейкер Алан Бадоев ушел в рекламу (видео)