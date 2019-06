Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили город Кесвик, где пообщались с местными фермерами

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на северо-запад Англии в Кесвик, чтобы поприветствовать местных фермеров и отдать должное их стойкости и духу.

Оказалось, что и сами королевские особы отнюдь не белоручки. После общения с жителями городка герцог и герцогиня Кембриджские отправились на одну из ферм по разведению овец.

К удивлению сельских жителей, супруги показали отличное умение обращаться с ножницами для стрижки парнокопытных из рода баранов.

Будущий король Англии схватил инструмент и быстрыми и точными движениями начал состригать шерсть с овцы коричневого цвета.

Today The Duke and Duchess of Cambridge are celebrating the work of local heroes, farmers, volunteers and those supporting the rural community in Cumbria – starting in Keswick! pic.twitter.com/SMx7h1i1ec