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    Жизнь

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец

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    Кейт Миддлтон и принц Уильям - Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец
    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    Герцог и герцогиня Кембриджские посетили город Кесвик, где пообщались с местными фермерами

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на северо-запад Англии в Кесвик, чтобы поприветствовать местных фермеров и отдать должное их стойкости и духу.

    Оказалось, что и сами королевские особы отнюдь не белоручки. После общения с жителями городка герцог и герцогиня Кембриджские отправились на одну из ферм по разведению овец.

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили мастерство в стрижке овец

    К удивлению сельских жителей, супруги показали отличное умение обращаться с ножницами для стрижки парнокопытных из рода баранов.

    Будущий король Англии схватил инструмент и быстрыми и точными движениями начал состригать шерсть с овцы коричневого цвета.

    Не отстала от своего супруга и герцогиня Кэтрин, продемонстрировав собравшимся фермерам, что не забыла свои деревенские корни. Она тоже взяла ножницы и ловко начала ими орудовать к вящей радости собравшихся селян.

     

    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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