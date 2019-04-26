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    Жизнь

    Прошла любовь и страсть: Кейт Бекинсейл рассталась с молодым бойфрендом

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    Кейт Бекинсейл - Прошла любовь и страсть: Кейт Бекинсейл рассталась с молодым бойфрендом
    Кейт Бекинсейл

    45-летняя актриса и 25-летний комик решили остаться друзьями

    Кейт Бекинсейл и Пит Дэвидсон расстались. Знаменитости поняли, что их отношения зашли в тупик и больше не развиваются. Источник рассказал изданию E!, что между знаменитостями не было ссор и скандалов — они расставилась мирно, при этом осталась хорошими друзьями.

    «Они дружат и по-прежнему общаются, но их больше не связывают романтические чувства», — рассказал инсайдер.

    Совсем недавно в паре царила полная идиллия. Кейт даже познакомила молодого бойфренла со своими родителями — папарацци встретили их в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Более того, актриса отвечала хейтерам в социальных сетях, которые писали негативные комментарии по поводу ее выбора.

    Кейт Бекинсейл и Пит Дэвидсон начали встречаться в январе, а первый раз пару на свидании папарацци засняли в начале февраля. До Кейт актер встречался с певицей Ариной Гранде, на которой даже собирался жениться.

    Это не первый раз, когда звезда выбирает партнеров помоложе: летом она встречалась с 21-летним актером Мэттом Райфом.

    Джерело: graziamagazine.ru

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