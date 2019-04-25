Танцует ча-ча-ча в свадебном платье: Мадонна представила первый клип за несколько лет



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instagram / madonna

Трек Medellín, на который сняли видео, войдет в новый альбом певицы Madame X

Сегодня ночью на YouTube-канале Мадонны появился новый, первый за несколько лет клип. Это видео на трек Medellín, который войдет в новый альбом певицы Madame X. Его можно будет приобрести начиная с 14 июня 2019 года.

В Medellín Мадонна в образе невесты танцует с труппой, одетой словно для карнавала. Ее партнером стал колумбийский певец Малум, с которым они исполнили вокальную партию дуэтом.

Трек появился и в Apple Music (остальные треки Madame X пока послушать нельзя).

«Я назвала свой альбом «Мадам Икс». Мадам Икс - тайный агент, путешествующий по миру. Она меняет личности. Проливает свет на темные стороны жизни. Мадам Икс - танцор. Профессор. Глава государства. Наездница. Заключенная. Она студент. Мама. Ребенок. Учитель. Монахиня. Певица. Святая. Шлюха. Мадам Икс - это я», - рассказала Мадонна в тизере альбома.





Джерело: Esquire