Длинные волосы и любовь: Стильные снимки отца и дочки покорили Instagram

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Benny Harlem

Американский манекенщик Бенни Харлем и его дочь Джаксин показали настоящую красоту волос и доказали существование тесной связи между отцом и дочерью

Бэнни Гарлем и его дочь приобрели популярность среди пользователей социальных сетей после того, как отец начал публиковать их фотографии в Instagram.

В своем профиле Бенни Харлем всячески подчеркивает их особенную связь с 6-летней дочерью Джаксин. Он говорит, что его задача как отца состоит в том, чтобы защищать и воспитывать свою дочь, оказывая внимания и любовь, чтобы она выросла уверенной в себе личностью.

Мужчина решил не поддаваться общим тенденциям глянцевого мира моды и оставаться верным своему собственному стилю. Будучи от природы наделенным отличными физическими данными, Бенни акцентирует все же внимание не на своем теле, вернее не только на нем, а и на своей огромной шевелюре, которую он в шутку называет «короной».

Ему также важно, чтобы Джаксин воспринимала себя такой, какая она есть. И правда – в то время, как большинство афроамериканских девочек старательно отбеливают кожу и выпрямляют волосы, подражая голливудским актрисам и певицам, Джаксин выглядит со своей огромной копной волос настолько естественно, что это не может не восхищать.

Под каждой, опубликованной в сети фотографией, Бенни оставляет свои мысли о том, что для него значит быть отцом и что он вкладывает в воспитание дочери.

«Моя дочь знает, что если она любит себя, то это чувство будет пронизывать ее дружбу, отношения и остальные аспекты жизни», — написал под одним из фото Гарлем.

Джерело: mixnews.lv