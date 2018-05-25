«Мисс США-2018»: фото победительницы

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@sarahr_summers

Победительницу выбирали по оценкам жюри и с учетом зрительского голосования

В городе Шривпорт (штат Луизиана) состоялся финал конкурса красоты «Мисс США 2018». Победительницей стала 23-летняя представительница штата Небраска Сара Роуз Саммерс.

Сара - сертифицированный специалист по работе с детьми. Люди этой профессии помогают попавшим в больницу детям и их семьям комфортно общаться с медиками - объясняют диагнозы, успокаивают, рассказывают о графике приема лекарств.

Чтобы работать по этой профессии, девушка окончила Техасский христианский университет. Во время обучения она работала инструктором по пилатесу: «Мисс США — 2018» придерживается здорового образа жизни.

Выбор своей профессии она объяснила в ходе конкурса: «Мне было пять лет, когда я попала в детскую больницу в Омахе. Я плохо это помню, но помню, что мои родители были очень напуганы. Я никогда не видела их такими. Моя медсестра была потрясающая, и я стремилась стать такой же. Теперь я сертифицированный специалист по работе с детьми, который является связующим звеном между ними, их семьями и командой медиков. Я помогаю им понять диагноз, назначенное лечение и оказываю поддержку во всем», — рассказала Сара.

Американка не замужем, но встречается со студентом и бейсболистом Коннером Комбсом.

Страница Сары в Instagram стремительно набирает популярность — десятки тысяч пользователей подписываются на ее профиль. Там красавица делится как официальными, так и личными фотографиями и видеороликами.

Джерело: kaktus.media

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