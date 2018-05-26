Знаменитые модели и актрисы снимаются в масках для лица. Забавные фото

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Синди Кроуфорд

Селебритис с удовольствием размещают в своих микроблогах снимки, которые показывают, как они ухаживают за кожей лица

Благодаря Instagram и другим социальным сетям звезды стали ближе к обычным людям. Селебритис всячески это доказывают: делают селфи сразу после сна или без макияжа, демонстрируя, что они также не лишены недостатков.

Так, на смену «дакфейсу» и «рыбьему зевку» пришел другой Instagram-тренд – фото в различных масках для лица.

Cвоими масочными селфи уже поделилась Ким Кардашьян и Леди Гага, Лили Олдридж, Кэти Перри, Миранда Керр, Мадонна и многие другие.

Актриса и бьюти-специалист Гвинет Пэлтроу всегда перед важным светским мероприятием клеит патчи для глаз, которые убирают темные круги и отеки. Знаменитая бодипозитивистка Эшли Грэм знает, как совместить приятное с полезным: модель plus-size наносит глиняную маску, когда смотрит сериалы. А Кендалл Дженнер никогда не скрывала, что всю жизнь страдает от проблемной кожи. Поэтому тканевая маска для лица – маст-хэв в ее ежедневной бьюти-рутине.

Часто звезды выбирают не просто тканевые маски, но и не ленятся приготовить себе собственную маску из натуральных ингредиентов. В борьбе за красоту певица Майли Сайрус выбирает спелый авокадо.

Помимо этого, в импровизированном #facialmask флешмобе принимают участие и мужчины: Джеймс Франко и Крис Пратт, к примеру, с удовольствием пользуются «женскими» штучками и не стесняются демонстрировать свою любовь к beauty-процедурам на весь мир.

Джерело: ok-magazine.ru