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    Знаменитые модели и актрисы снимаются в масках для лица. Забавные фото

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    <p>Синди Кроуфорд</p> - Знаменитые модели и актрисы снимаются в масках для лица. Забавные фото

    Синди Кроуфорд

    Селебритис с удовольствием размещают в своих микроблогах снимки, которые показывают, как они ухаживают за кожей лица

    Благодаря Instagram и другим социальным сетям звезды стали ближе к обычным людям. Селебритис всячески это доказывают: делают селфи сразу после сна или без макияжа, демонстрируя, что они также не лишены недостатков.

    Так, на смену «дакфейсу» и «рыбьему зевку» пришел другой Instagram-тренд – фото в различных масках для лица.

    Cвоими масочными селфи уже поделилась Ким Кардашьян и Леди Гага, Лили Олдридж, Кэти Перри, Миранда Керр, Мадонна и многие другие.

    Актриса и бьюти-специалист Гвинет Пэлтроу всегда перед важным светским мероприятием клеит патчи для глаз, которые убирают темные круги и отеки. Знаменитая бодипозитивистка Эшли Грэм знает, как совместить приятное с полезным: модель plus-size наносит глиняную маску, когда смотрит сериалы. А Кендалл Дженнер никогда не скрывала, что всю жизнь страдает от проблемной кожи. Поэтому тканевая маска для лица – маст-хэв в ее ежедневной бьюти-рутине.

    Часто звезды выбирают не просто тканевые маски, но и не ленятся приготовить себе собственную маску из натуральных ингредиентов. В борьбе за красоту певица Майли Сайрус выбирает спелый авокадо.

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    на весь екран згорнути
    Кайя Гербер
    Дженна Деван
    Гвинет Пэлтроу
    Майли Сайрус
    Эшли Грэм
    Кендалл Дженнер
    Диана Крюгер
    Синди Кроуфорд
    Кэтрин Хейгл
    Эмма Стоун
    Елена Крыгина
    Джимми Фэллон
    Белла Хадид
    Ирина Шейк с сестрой
    Кэти Перри
    Ким Кардашьян
    Крис Пратт
    Джеймс Франко
    Мадонна
    Леди Гага

    Помимо этого, в импровизированном #facialmask флешмобе принимают участие и мужчины: Джеймс Франко и Крис Пратт, к примеру, с удовольствием пользуются «женскими» штучками и не стесняются демонстрировать свою любовь к beauty-процедурам на весь мир.

    Джерело: ok-magazine.ru

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