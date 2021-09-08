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    Пятикомнатная квартира Александра Серова. Певец пообещал покупателю неожиданный бонус (фото)

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    Пятикомнатная квартира Александра Серова. Певец пообещал покупателю неожиданный бонус (фото)
    instagram.com/alexander_serov_official/instagram.com/alexander_serov_official/

    Артист выставил на продажу квартиру в Москве за $300 тысяч

    Российский певец Александр Серов выставил на продажу пятикомнатную квартиру в Москве, расположенную неподалеку от Серебряного бора. Об этом певец сообщил в своем аккаунте в Instagram, пообещав поужинать с покупателем.

    Серов отметил, что прожил в этой квартире много счастливых лет. «Надеюсь, что и вам понравятся атмосфера и уют этого дома, и вы захотите здесь жить. А нового владельца я приглашу на дружеский ужин в ресторан, чтобы отметить это событие», — пообещал музыкант.

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    Пятикомнатная квартира Александра Серова. Певец пообещал покупателю неожиданный бонус (фото)
    Пятикомнатная квартира Александра Серова. Певец пообещал покупателю неожиданный бонус (фото)
    Пятикомнатная квартира Александра Серова. Певец пообещал покупателю неожиданный бонус (фото)
    Пятикомнатная квартира Александра Серова. Певец пообещал покупателю неожиданный бонус (фото)
    Пятикомнатная квартира Александра Серова. Певец пообещал покупателю неожиданный бонус (фото)
    Пятикомнатная квартира Александра Серова. Певец пообещал покупателю неожиданный бонус (фото)
    Пятикомнатная квартира Александра Серова. Певец пообещал покупателю неожиданный бонус (фото)
    Пятикомнатная квартира Александра Серова. Певец пообещал покупателю неожиданный бонус (фото)
    Пятикомнатная квартира Александра Серова. Певец пообещал покупателю неожиданный бонус (фото)
    Пятикомнатная квартира Александра Серова. Певец пообещал покупателю неожиданный бонус (фото)
    instagram.com/alexander_serov_official/

    По его словам, реализацией объекта занимается один из сервисов продажи недвижимости. «Я создавал эту квартиру для себя, для своего вдохновения! Надеюсь, что и для кого-то из вас она станет местом для счастливой жизни! Приходите на просмотры и оставайтесь здесь жить», — добавил певец.

    Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

    «У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.

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    Теги: знаменитости российский певец шоу-бизнес
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    Пятикомнатная квартира Александра Серова. Певец пообещал покупателю неожиданный бонус (фото)