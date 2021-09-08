Пятикомнатная квартира Александра Серова. Певец пообещал покупателю неожиданный бонус (фото)

Артист выставил на продажу квартиру в Москве за $300 тысяч

Российский певец Александр Серов выставил на продажу пятикомнатную квартиру в Москве, расположенную неподалеку от Серебряного бора. Об этом певец сообщил в своем аккаунте в Instagram, пообещав поужинать с покупателем.

Серов отметил, что прожил в этой квартире много счастливых лет. «Надеюсь, что и вам понравятся атмосфера и уют этого дома, и вы захотите здесь жить. А нового владельца я приглашу на дружеский ужин в ресторан, чтобы отметить это событие», — пообещал музыкант.

По его словам, реализацией объекта занимается один из сервисов продажи недвижимости. «Я создавал эту квартиру для себя, для своего вдохновения! Надеюсь, что и для кого-то из вас она станет местом для счастливой жизни! Приходите на просмотры и оставайтесь здесь жить», — добавил певец.

Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

«У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.