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    Украинец покорил зарубежное талант-шоу (видео)

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    Певец&nbsp;Василий Федикович - Украинец покорил зарубежное талант-шоу (видео)
    Певец Василий Федикович

    Василий – многократный лауреат различных международных и Всеукраинских фестивалей-конкурсов

    Талантливый парень из Закарпатья Василий Федикович принял участие в кастинге на шоу Xfactor Romania.

    Сейчас ролик с зажигательным исполнением песни «Uptown Funk» доступен на официальном YouTube-канале шоу.

    Как видим, наш земляк действительно поразил судей шоу - они с удовольствием подпевали и подтанцовывали.

    Василий многократный лауреат различных международных и Всеукраинских фестивалей-конкурсов. Также он участвовал в съемках фильма «Сторожевая застава (2017)», участник «Караоке на Майдане».

    В прошлом году Василий Федикович принял участие в кастинге вокального шоу «Superstar 2020», проходящей в Чехии и Словакии. По результатам талантливый парень попал в 50 лучших певцов.

    Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

    «У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Украинец покорил зарубежное талант-шоу (видео)