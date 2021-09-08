Украинец покорил зарубежное талант-шоу (видео)

Василий – многократный лауреат различных международных и Всеукраинских фестивалей-конкурсов

Талантливый парень из Закарпатья Василий Федикович принял участие в кастинге на шоу Xfactor Romania.

Сейчас ролик с зажигательным исполнением песни «Uptown Funk» доступен на официальном YouTube-канале шоу.

Как видим, наш земляк действительно поразил судей шоу - они с удовольствием подпевали и подтанцовывали.

Василий многократный лауреат различных международных и Всеукраинских фестивалей-конкурсов. Также он участвовал в съемках фильма «Сторожевая застава (2017)», участник «Караоке на Майдане».

В прошлом году Василий Федикович принял участие в кастинге вокального шоу «Superstar 2020», проходящей в Чехии и Словакии. По результатам талантливый парень попал в 50 лучших певцов.

Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

«У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.