Владимир Остапчук показал, как выросли дети от бывшей жены (фото)

Телеведущий провел день с детьми

Известный украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук поделился новыми снимками со своими детьми.

Ведущий вышел на прогулку вместе со своими детьми: Эмилией и Эваном-Александром. Они вместе гуляли на детской площадке, дурачились и делали различные фотографии. Ими Владимир поделился в сторис на своей странице в Instagram.

Отметим, что ранее экс-жена Остапчука Елена Войченко была против того, чтобы шоумен принимал хотя бы какое-то участие в воспитании детей. Однако, похоже, бывшие таки нашли компромисс. Владимир все чаще видится с сыном и дочерью. Он даже вместе с Еленой отвел Эмилию в первый класс.

Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

«У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.