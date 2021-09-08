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    Владимир Остапчук показал, как выросли дети от бывшей жены (фото)

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    Шоумен Владимир Остапчук вместе с дочерью - Владимир Остапчук показал, как выросли дети от бывшей жены (фото)
    Шоумен Владимир Остапчук вместе с дочерью

    Телеведущий провел день с детьми

    Известный украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук поделился новыми снимками со своими детьми.

    Ведущий вышел на прогулку вместе со своими детьми: Эмилией и Эваном-Александром. Они вместе гуляли на детской площадке, дурачились и делали различные фотографии. Ими Владимир поделился в сторис на своей странице в Instagram.

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    Владимир Остапчук показал, как выросли дети от бывшей жены (фото)
    Владимир Остапчук показал, как выросли дети от бывшей жены (фото)
    Владимир Остапчук показал, как выросли дети от бывшей жены (фото)
    Владимир Остапчук показал, как выросли дети от бывшей жены (фото)
    Владимир Остапчук показал, как выросли дети от бывшей жены (фото)

    Отметим, что ранее экс-жена Остапчука Елена Войченко была против того, чтобы шоумен принимал хотя бы какое-то участие в воспитании детей. Однако, похоже, бывшие таки нашли компромисс. Владимир все чаще видится с сыном и дочерью. Он даже вместе с Еленой отвел Эмилию в первый класс.

    Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

    «У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.

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    Теги: знаменитости дети шоу-бизнес
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    Владимир Остапчук показал, как выросли дети от бывшей жены (фото)