Расстроился из-за буклетов. Биограф рассказал о слезах принца Гарри

Принц часто моргал, а это может свидетельствовать о том, что он сдерживал слезы

Королевский биограф утверждает, что принц Гарри с трудом боролся со слезами во время последнего официального мероприятия. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В начале марта 2020 года принцы Гарри и Уильям с женами Меган Маркл и Кейт Миддлтон присоединились к королеве Елизавете II для празднования Дня содружества в Вестминстерском аббатстве. Это была последняя церемония, в которой Гарри и Меган участвовали в качестве старших членов королевской семьи.

Британский историк и биограф Роберт Лейси, автор книги «Битва братьев», отмечает, что Гарри, в отличие от своей улыбающейся супруги, имел мрачный вид. Как рассказал ему один из очевидцев, принц часто моргал, а это может свидетельствовать о том, что он сдерживал слезы.

Биограф считает, что Гарри расстроился из-за буклетов, которые раздали участникам мероприятия. В них не было ни слова о нем и его жене, хотя они еще не покинули Великобританию и по-прежнему исполняли свои обязанности. «Это была явная и недвусмысленная демонстрация пренебрежения, причем у всех на глазах», — пишет Лейси.

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