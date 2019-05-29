Ридли Скотт снимет третий приквел «Чужих» в честь 40-летия франшизы



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Ридли Скотт готовит фанатам «Чужих» подарок в честь важной даты — очередной приквел

По сообщениям издания Screen Rant, 81-летний режиссер занимается разработкой продолжения фильма «Чужой: Завет». В марте 2017 года постановщик намеревался снять как минимум еще одну ленту, и теперь претворяет обещание в жизнь.

В 1979 году Ридли Скотт представил миру первого «Чужого», который стал культовым фильмом и превратил Сигурни Уивер в мировую звезду.

Спустя сорок лет режиссер продолжает развивать франшизу: последней работой постановщика стала картина «Чужой: Завет». После низких оценок критиков, слабых сборов и отрицательных отзывов зрителей казалось, что новых фильмов больше не будет, но фанаты рано радовались. Издание Variety подтвердило, что в данный момент Ридли Скотт занимается разработкой сценария для третьего приквела, который станет продолжением истории «Завета», и займет режиссерское кресло.

В прошлом году СМИ сообщили, что после «Прометея» и «Завета» последует «Чужой: Пробуждение», который сосредоточится на космических жокеях, желающих отомстить андроиду Дэвиду за геноцид их народа. Некоторые поклонники предположили, что этот фильм завершит трилогию, после чего создатели смогут переключиться на события оригинальной дилогии. Оказалось, что Скотт придерживается того же мнения: «Мы должны были снять еще один фильм, прежде чем залезть в голову оригинального Чужого. И если этот фильма станет успешным, то мы определенно снимем еще три».

Джерело: popcornnews