Родители Мелании Трамп получили американское гражданство

Впрочем, как показывает практика, миссис Трамп умеет доносить свою позицию без громких заявлений и открытой конфронтации. На прошлой неделе, когда Дональд назвал раскритиковавшего его политику баскетболиста Леброна Джеймса идиотом, Мелания через своего официального представителя высказалась в поддержку спортсмена. А сегодня ее родители получили американское гражданство. Все бы ничего, но ту схему, благодаря которой уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс смогли получить новые паспорта, Дональд активно критикует и мечтает упразднить.

Присягу как граждане США родители Мелании принесли на частной церемонии в Нью-Йорке. Спонсором родителей при получении вида на жительство, который позволил им жить и работать в Америке, а также стал основанием для получения гражданства, выступила Мелания. То есть ее родители получили гражданство по программе так называемой «цепной миграции», при которой взрослые американцы помогают родственникам получить вид на жительство.

«Цепная миграция должна закончиться прямо сейчас! Некоторые люди приезжают и привозят с собой всю свою семью, которая может быть поистине злой. Недопустимо!» - писал в 2017 году Трамп в своем Twitter.