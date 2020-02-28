Роман Полански не сможет посетить церемонию «Сезар» из-за угроз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Режиссеру открыто угрожают линчеванием, если он явится на мероприятие

Недавно голливудский продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным в преступлениях на сексуальной почве и теперь может провести за решеткой 25 лет. По этому поводу он даже нанял специального консультанта, который поможет знаменитости комфортно чувствовать себя в тюрьме.

Не обошли стороной подобные обвинения и других звезд Голливуда. Так, например, режиссеру Роману Полански открыто угрожают из-за таких же обвинений в сексуальном насилии Дело в том, что в 1977 году его признали виновным в надругательстве над несовершеннолетней девушкой.

Именно из-за этих нападок, опасаясь за собственную жизнь, Полански решил не посещать церемонию вручения премии «Сезар», которая состоится 28 февраля.

Как сообщает издание Deadline со ссылкой на Agence France Presse, режиссер объяснил, что от его желания ничего не зависит. Он просто не может посетить мероприятие, ведь активисты угрожают ему линчеванием. По словам Полански, это уже не праздник кино, а нечто чудовищное.



