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    Жизнь

    Роман Виктюк попал в реанимацию c коронавирусом

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    Украинский театральный режиссер Роман Виктюк - Роман Виктюк попал в реанимацию c коронавирусом
    Украинский театральный режиссер Роман Виктюк

    Состояние режиссера ухудшилось

    Украинский театральный режиссер Роман Виктюк попал реанимацию после заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

    По данным ресурса, в настоящее время 83-летний театральный деятель находится в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве. Изначально его поместили в отделение второй терапии, однако затем состояние режиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

    Роман Григорьевич Виктюк — украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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