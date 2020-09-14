Куда сходить осенью: первое украинское эротическое варьете и театральные спектакли про секс



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Столичный концерт-холл Caribbean Club объявил расписание камерных событий осени

Среди ближайших мероприятий в афише присутствуют театральные спектакли и эротическое варьете-шоу «Рояль». Показы планируют проводить еженедельно, соблюдая все рекомендации МЗУ и обеспечивая максимальные меры для безопасности гостей.

«Встречать осень с хорошим настроением – полезно для здоровья, - утверждает программный директор Caribbean Club Concert Hall Анастасия Ваганова. - Мы адаптировали все наши шоу под камерный формат «dinner show» с ограниченным количеством мест - в продаже только 100 билетов на каждое событие».

Варьете-шоу «Рояль»: 24 сентября, 1, 8, 17, 24 и 31 октября

Искусство варьете появилось в Париже в 1720 году и уже 100 лет популярно во всем мире. Команда Caribbean Club создала первое и пока единственное украинское варьете «Рояль», которое презентовали в октябре прошлого года в столичном клубе. За первые полгода показов шоу собрало более 20 аншлагов подряд и покорило сердца тысяч зрителей.

Варьете «Рояль» состоит из музыкальных и откровенных перформансов: оригинальные аранжировки, яркие костюмы, живая музыка и соблазнительные танцовщицы. Зрелищное и откровенное шоу можно посмотреть в концерт-холле еженедельно.

Спектакли театра-студии импровизации «Черный Квадрат»: 16, 19, 23 и 26 сентября

Комедийные представления от «Черного квадрата» уже стали хорошей традицией для тех, кто любит сочетать просмотр театрального представления со вкусным ужином. Сейчас спектакли про любовь, секс и дружбу проходят в Caribbean Club каждую среду и субботу.

В сентябре гостей заведения ждет такая театральная программа: «Кофе впопыхах или завтрак в наручниках» (16 сентября), «Ищу мужа на каждый день» (19 сентября), «Topless. Все включено» (23 сентября), «21 минута до и после секса или перебор горит» (30 сентября). Описание каждого спектакля можно найти на сайте.

Посмотреть видеоинструкцию о том, как правильно посещать концерты во время карантина, можно по ссылке.