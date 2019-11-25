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    Шоу-биз

    Селена Гомес в дерзком мини-платье с декольте впервые за два года выступила на сцене

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    <p>27-летняя Селена Гомес стала гостьей музыкальной премии</p> <p>instagram.com/selenagomez/</p> <div></div> - Селена Гомес в дерзком мини-платье с декольте впервые за два года выступила на сцене

    27-летняя Селена Гомес стала гостьей музыкальной премии

    instagram.com/selenagomez/

    Для выхода в свет артистка выбрала смелый наряд

    Бывшая возлюбленная Джастина Бибера, американская поп-звезда Селена Гомес посетила American Music Awards, которая состоялась сегодня ночью в Лос-Анджелесе. Звезда выбрала мини-платье неонового цвета из атласа от модного дома Versace. Откровенное декольте приоткрыло грудь артистки.

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    Селена Гомес в дерзком мини-платье с декольте впервые за два года выступила на сцене
    Селена Гомес в дерзком мини-платье с декольте впервые за два года выступила на сцене
    Селена Гомес в дерзком мини-платье с декольте впервые за два года выступила на сцене
    Селена Гомес в дерзком мини-платье с декольте впервые за два года выступила на сцене
    Селена Гомес в дерзком мини-платье с декольте впервые за два года выступила на сцене
    Селена Гомес в дерзком мини-платье с декольте впервые за два года выступила на сцене
    instagram.com/selenagomez/

    Артистка не просто украсила собой красную дорожку церемонии, но и выступила на сцене со своей новой песней «Look At Her Now». Исполнительница надела бежевое боди, украшенное драгоценными камнями.

    Это выступление стало первым для Селены за последние два года. До этого артистка отказывалась от телевизионных номеров из-за проблем со здоровьем после разрыва с Джастином Бибером. Звезда боролась с системной красной волчанкой.

     

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