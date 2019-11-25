Бывший муж Славы Каминской закрутил новый роман



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Эдгар Каминский рассказал подробности разрыва с артисткой

«Она хотела постоянно себя улучшить», - признался хирург

Бывший муж солистки группы «НеАнгелы» Эдгар Каминский почему у них не сложилась семейная жизнь. По словам Эдгара, одной из основных причин, почему он разошелся со Славой, была ревность. Каминский пожаловался, что неблагоприятная ситуация дома влияла на его сосредоточенность на работе.

«У меня очень сложная профессия, я оперирую людей, и мне нужно быть максимально сконцентрированным и максимально спокойным. То есть во время операций не должен думать о том, что сейчас будет дома, или перед операцией мне звонят и что-то пытаются сказать. Это хирургическая профессия, и это нужно ценить и понимать, а в определенный момент, в жизни было много моментов, когда я понимал, что это трудно, так как трудности дома, а потом еще сложная операция. Невозможно отделить одно от другого», - пояснил Эдгар в программе «Звездный путь».

Кроме того, Эдгар признался, что ему не нравилось желание Славы постоянно что-то в себе изменить.

«Она хотела постоянно себя улучшить - немного увеличить форму груди, или как-то изменить нос, губы. Я был против этого. И это было табу, я постоянно говорил «нет». Мы ругались и могли несколько недель не общаться на эту тему. Я к Славе не вернусь, и это факт», - решительно заявил Каминский.

Также пластический хирург признался, что его сердце уже не свободно. Эдгар начал новые отношения и очень увлечен новой избранницей.

«Этот человек знает себе цену, ценит себя, доверяет мне, и она не ревнивая - это больше к доверию, коммуникабельный и открытый, то есть положительная», - охарактеризовал девушку Эдгар.