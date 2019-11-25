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    Шоу-биз

    18-летнюю дочь Синди Кроуфорд в крошечном бикини застали за страстными поцелуями с комиком

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    Слухи о романе Гербер и Дэвидсона появились еще в начале месяца - 18-летнюю дочь Синди Кроуфорд в крошечном бикини застали за страстными поцелуями с комиком
    Слухи о романе Гербер и Дэвидсона появились еще в начале месяца

    Пит не выпускал руку своей возлюбленной и все время обнимал девушку

    Сегодняшнее утро 26-летний Пит Дэвидсон и 18-летняя Кайя Гербер провели вместе у бассейна в Майами-Бич. Стэндапер и супермодель весело проводили время с друзьями и не стеснялись выражать свои чувства, то и дело демонстрируя всем присутствующим мастер-класс по поцелуям с языком. Пит не выпускал руку своей возлюбленной и все время обнимал девушку.

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    18-летнюю дочь Синди Кроуфорд в крошечном бикини застали за страстными поцелуями с комиком
    18-летнюю дочь Синди Кроуфорд в крошечном бикини застали за страстными поцелуями с комиком
    18-летнюю дочь Синди Кроуфорд в крошечном бикини застали за страстными поцелуями с комиком
    18-летнюю дочь Синди Кроуфорд в крошечном бикини застали за страстными поцелуями с комиком
    18-летнюю дочь Синди Кроуфорд в крошечном бикини застали за страстными поцелуями с комиком

    Слухи о романе Гербер и Дэвидсона появились еще в начале месяца, а теперь, судя по всему, для ребят, уставших скрывать свои чувства, настала пора публичных отношений.

     

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