18-летнюю дочь Синди Кроуфорд в крошечном бикини застали за страстными поцелуями с комиком



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Слухи о романе Гербер и Дэвидсона появились еще в начале месяца

Пит не выпускал руку своей возлюбленной и все время обнимал девушку

Сегодняшнее утро 26-летний Пит Дэвидсон и 18-летняя Кайя Гербер провели вместе у бассейна в Майами-Бич. Стэндапер и супермодель весело проводили время с друзьями и не стеснялись выражать свои чувства, то и дело демонстрируя всем присутствующим мастер-класс по поцелуям с языком. Пит не выпускал руку своей возлюбленной и все время обнимал девушку.

Слухи о романе Гербер и Дэвидсона появились еще в начале месяца, а теперь, судя по всему, для ребят, уставших скрывать свои чувства, настала пора публичных отношений.