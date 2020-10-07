Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после бурной ночи



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Американская инстадива Кортни Крадашьян Фото: @kourtneykardash

Женщинам с длинными волосами звезда посоветовала заплетать их в косу перед сном

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни раскрыла секрет идеальной прически на утро после сна. Информация появилась на ее собственном сайте о красоте и здоровье.

Согласно материалу, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» спит на подушке с шелковой наволочкой, которая не электризует ее волосы. Таким образом она сохраняет укладку, чтобы ей не пришлось утром вновь выпрямлять или завивать волосы, а также наносить на них укладочные средства и различные масла.

Кроме того, на сайте также появились другие рекомендации от 41-летней знаменитости. Так, например, женщинам с длинными волосами она посоветовала заплетать их в косу перед сном. Вдобавок, по словам Кардашьян, утром на мокрые волосы она надевает специальное полотенце-тюрбан, чтобы впоследствии сократить время их сушки.

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