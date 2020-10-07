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    Шоу-биз

    Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после бурной ночи

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    Американская инстадива Кортни Крадашьян - Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после бурной ночи
    Американская инстадива Кортни Крадашьян
    Фото: @kourtneykardash

    Женщинам с длинными волосами звезда посоветовала заплетать их в косу перед сном

    Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни раскрыла секрет идеальной прически на утро после сна. Информация появилась на ее собственном сайте о красоте и здоровье.

    Согласно материалу, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» спит на подушке с шелковой наволочкой, которая не электризует ее волосы. Таким образом она сохраняет укладку, чтобы ей не пришлось утром вновь выпрямлять или завивать волосы, а также наносить на них укладочные средства и различные масла.

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    Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после бурной ночи
    Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после бурной ночи
    Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после бурной ночи
    Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после бурной ночи
    Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после бурной ночи
    Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после бурной ночи
    Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после бурной ночи
    Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после бурной ночи
    Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после бурной ночи
    Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после бурной ночи
    Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после бурной ночи
    Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после бурной ночи
    Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после бурной ночи

    Кроме того, на сайте также появились другие рекомендации от 41-летней знаменитости. Так, например, женщинам с длинными волосами она посоветовала заплетать их в косу перед сном. Вдобавок, по словам Кардашьян, утром на мокрые волосы она надевает специальное полотенце-тюрбан, чтобы впоследствии сократить время их сушки.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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    знаменитости Кардашьян
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