Актеры из нового «Короля Льва» встретились со своими героями лицом к лицу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

twitter.com/disneylionking

Студия Disney представила новые постеры с персонажами ремейка популярного мультфильма «Король Лев»

Снимки с героями, а также теми, кто их озвучивает, опубликованы на странице киноленты в Twitter.

До премьеры CGI-версии «Короля Льва» остается всего две недели. И компания Disney решила еще раз напомнить всем, что для озвучки переосмысления анимационной классики пригласили лучших людей.

Режиссером стал Джон Фавро — он ставил два первых сольника о Железном Человеке, а чуть позже снял для Disney «Книгу джунглей» — ещё один современный вариант классики, который очень понравился критикам и собрал огромные деньги в прокате.

В главной роли — Дональд Гловер, озвучивший Симбу. Нала будет говорить и петь голосом Бейонсе, также в касте — Сет Роген в роли Пумбы, британский комик Джон Оливер озвучил Зазу, Эрик Андре — гиену Азизи.

Роль главного злодея Шрама — у Чиветеля Эджиофора. Единственным актером из оригинального мультфильма остался Джеймс Эрл Джонс, который вновь озвучивает Муфасу.

Картина выйдет в украинский прокат 18 июля 2019 года.

Джерело: boredpanda.com