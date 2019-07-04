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    Актеры из нового «Короля Льва» встретились со своими героями лицом к лицу

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    Актеры из нового «Короля Льва» встретились со своими героями лицом к лицу
    twitter.com/disneylionking

    Студия Disney представила новые постеры с персонажами ремейка популярного мультфильма «Король Лев»

    Снимки с героями, а также теми, кто их озвучивает, опубликованы на странице киноленты в Twitter. 

    До премьеры CGI-версии «Короля Льва» остается всего две недели. И компания Disney решила еще раз напомнить всем, что для озвучки переосмысления анимационной классики пригласили лучших людей.

    Режиссером стал Джон Фавро — он ставил два первых сольника о Железном Человеке, а чуть позже снял для Disney «Книгу джунглей» — ещё один современный вариант классики, который очень понравился критикам и собрал огромные деньги в прокате.

    В главной роли — Дональд Гловер, озвучивший Симбу. Нала будет говорить и петь голосом Бейонсе, также в касте — Сет Роген в роли Пумбы, британский комик Джон Оливер озвучил Зазу, Эрик Андре — гиену Азизи.

    Роль главного злодея Шрама — у Чиветеля Эджиофора. Единственным актером из оригинального мультфильма остался Джеймс Эрл Джонс, который вновь озвучивает Муфасу.

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    twitter.com/disneylionking
    twitter.com/disneylionking
    twitter.com/disneylionking
    twitter.com/disneylionking
    twitter.com/disneylionking
    twitter.com/disneylionking
    twitter.com/disneylionking

    Картина выйдет в украинский прокат 18 июля 2019 года.

    Джерело: boredpanda.com

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