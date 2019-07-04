Актеры из нового «Короля Льва» встретились со своими героями лицом к лицу
Студия Disney представила новые постеры с персонажами ремейка популярного мультфильма «Король Лев»
Снимки с героями, а также теми, кто их озвучивает, опубликованы на странице киноленты в Twitter.
До премьеры CGI-версии «Короля Льва» остается всего две недели. И компания Disney решила еще раз напомнить всем, что для озвучки переосмысления анимационной классики пригласили лучших людей.
Режиссером стал Джон Фавро — он ставил два первых сольника о Железном Человеке, а чуть позже снял для Disney «Книгу джунглей» — ещё один современный вариант классики, который очень понравился критикам и собрал огромные деньги в прокате.
В главной роли — Дональд Гловер, озвучивший Симбу. Нала будет говорить и петь голосом Бейонсе, также в касте — Сет Роген в роли Пумбы, британский комик Джон Оливер озвучил Зазу, Эрик Андре — гиену Азизи.
Роль главного злодея Шрама — у Чиветеля Эджиофора. Единственным актером из оригинального мультфильма остался Джеймс Эрл Джонс, который вновь озвучивает Муфасу.
Картина выйдет в украинский прокат 18 июля 2019 года.
Джерело: boredpanda.com