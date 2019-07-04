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    Жизнь

    Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с 20-й годовщиной свадьбы

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    &nbsp;Дэвид и&nbsp;Виктория Бекхэм - Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с 20-й годовщиной свадьбы
     Дэвид и Виктория Бекхэм
    instagram.com/davidbeckham/

    Сегодня 44-летний английский футболист и 45-летняя дизайнер и бизнесвумен отмечают юбилей со дня бракосочетания

     Ровно 20 лет назад Дэвид и Виктория Бекхэм стали супругами, и до сих пор остаются одной из эталонных семейных пар в мире шоу-бизнеса.

    Бекхэмы мило поздравили друг друга в Instagram. Виктория опубликовала видео с самыми трогательными кадрами из семейной жизни супругов.

    «Сегодня 20 лет. Я так тебя люблю. Поцелуи», — написала звезда под видео.

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    Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

    Бекхэм ответил супруге трогательным текстом, который сопроводил подборкой милых семейных снимков — начиная фото со дня их свадьбы и заканчивая кадром, где семейство Бекхэмов собралось в полном составе, с четырьмя детьми.

    «Посмотри, что мы создали. Очень тебя люблю», — признался футболист в Instagram.

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    Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с 20-й годовщиной свадьбы
    Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с 20-й годовщиной свадьбы
    Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с 20-й годовщиной свадьбы
    Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с 20-й годовщиной свадьбы
    Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с 20-й годовщиной свадьбы
    Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с 20-й годовщиной свадьбы

    Дэвид и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года. Свадебная церемония состоялась в ирландском замке Латтрелстоун. Супруги воспитывают четверых детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза и дочь Харпер.

    Джерело: graziamagazine.ru

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