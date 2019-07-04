Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с 20-й годовщиной свадьбы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дэвид и Виктория Бекхэм instagram.com/davidbeckham/

Сегодня 44-летний английский футболист и 45-летняя дизайнер и бизнесвумен отмечают юбилей со дня бракосочетания

Ровно 20 лет назад Дэвид и Виктория Бекхэм стали супругами, и до сих пор остаются одной из эталонных семейных пар в мире шоу-бизнеса.

Бекхэмы мило поздравили друг друга в Instagram. Виктория опубликовала видео с самыми трогательными кадрами из семейной жизни супругов.

«Сегодня 20 лет. Я так тебя люблю. Поцелуи», — написала звезда под видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 4 Июл 2019 в 12:19 PDT

Бекхэм ответил супруге трогательным текстом, который сопроводил подборкой милых семейных снимков — начиная фото со дня их свадьбы и заканчивая кадром, где семейство Бекхэмов собралось в полном составе, с четырьмя детьми.

«Посмотри, что мы создали. Очень тебя люблю», — признался футболист в Instagram.

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года. Свадебная церемония состоялась в ирландском замке Латтрелстоун. Супруги воспитывают четверых детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза и дочь Харпер.

Джерело: graziamagazine.ru