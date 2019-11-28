Сдержанная изысканность: как выглядела Зеленская во время визита в Литву



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Первая леди ознакомилась с особенностями здорового питания и физического воспитания в литовских учебных заведениях instagram.com/olenazelenska_official/

Первая леди снова восхищает своим чувством стиля

Президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в Литву. Они сразу же отправились в президентский дворец в Вильнюсе, где их встретили их коллеги - Гитанас Науседа и его жена Диана.

Первая леди Украины выбрала для своего образа закрытое черное платье миди с воротником и корсетом на талии с белыми вертикальными строчками. Наряд она дополнила черными туфлями на шпильке.

Первая леди ознакомилась с особенностями здорового питания и физического воспитания в местных учебных заведениях.

Об этом Елена Зеленская написала у себя в Инстаграме:

«Недавно в Литве была такая же ситуация со школьным питанием, как и в Украине. Родители и ученики жаловались на некачественные продукты и невкусные блюда, выкладывая фото в соцсети.

С решением проблемы не тянули. Создали специальную комиссию из врачей-диетологов, родителей, ответственных чиновников. После мониторинга более 40 образовательных учреждений были разработаны рекомендации по здоровому питанию. И сейчас их активно внедряют. А также проводят обучение для администраций школ и работников столовых.

Особенно понравилось то, что к процессу активно привлекают родителей: они могут контролировать онлайн, чем кормят их ребенка в школе и даже что именно ребенок покупает в школьном буфете», - написала первая леди.