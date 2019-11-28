  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Сдержанная изысканность: как выглядела Зеленская во время визита в Литву

    • Розсилка
    <p>Первая леди ознакомилась с особенностями здорового питания и физического воспитания в литовских учебных заведениях</p> <div></div> - Сдержанная изысканность: как выглядела Зеленская во время визита в Литву

    Первая леди ознакомилась с особенностями здорового питания и физического воспитания в литовских учебных заведениях

    instagram.com/olenazelenska_official/

    Первая леди снова восхищает своим чувством стиля

    Президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в Литву. Они сразу же отправились в президентский дворец в Вильнюсе, где их встретили их коллеги - Гитанас Науседа и его жена Диана.

    Первая леди Украины выбрала для своего образа закрытое черное платье миди с воротником и корсетом на талии с белыми вертикальными строчками. Наряд она дополнила черными туфлями на шпильке.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Сдержанная изысканность: как выглядела Зеленская во время визита в Литву
    Сдержанная изысканность: как выглядела Зеленская во время визита в Литву
    Сдержанная изысканность: как выглядела Зеленская во время визита в Литву
    Сдержанная изысканность: как выглядела Зеленская во время визита в Литву
    Сдержанная изысканность: как выглядела Зеленская во время визита в Литву
    Сдержанная изысканность: как выглядела Зеленская во время визита в Литву
    Instagram/AP

    Первая леди ознакомилась с особенностями здорового питания и физического воспитания в местных учебных заведениях.

    Об этом Елена Зеленская написала у себя в Инстаграме:

    screenshot_8_15

    «Недавно в Литве была такая же ситуация со школьным питанием, как и в Украине. Родители и ученики жаловались на некачественные продукты и невкусные блюда, выкладывая фото в соцсети.

    С решением проблемы не тянули. Создали специальную комиссию из врачей-диетологов, родителей, ответственных чиновников. После мониторинга более 40 образовательных учреждений были разработаны рекомендации по здоровому питанию. И сейчас их активно внедряют. А также проводят обучение для администраций школ и работников столовых.

    Особенно понравилось то, что к процессу активно привлекают родителей: они могут контролировать онлайн, чем кормят их ребенка в школе и даже что именно ребенок покупает в школьном буфете», - написала первая леди.

    первая леди Елена Зеленская
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ