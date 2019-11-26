Елена Зеленская открыла выставку ко Дню борьбы с насилием в отношении женщин



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Первая леди на выставке ко Дню борьбы с насилием в отношении женщин

Елена Зеленская, известная своей активной позицией, продолжает посещать различные мероприятия

В рамках всемирной кампании «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия» супруга президента Украины Елена Зеленская приняла участие в открытии выставки, посвященной украинкам, которые стали жертвами насилия, но сумели справиться с этим. Об этом появилось сообщение в ее Instagram.

«Сегодня в мире официально стартует акция «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия». Страшная статистика. По данным исследования Фонда народонаселения ООН, проведенного в прошлом году, каждая третья женщина в мире – жертва насилия. Цифры относительно нашей страны просто пугают: ежегодно более 1,8 млн украинок страдают от физической и сексуальной агрессии», - написала первая леди.

Выставка открылась в Кабинете Министров Украины. На стендах – 10 реальных историй женщин, которые нашли в себе силы противостоять насилию в семье.

Елена, участие которой в ивенте заранее не сообщали, стала почетной гостьей. Для выхода в свет икона стиля выбрала необычный кэжуал-образ. Черные узкие брюки и свитер с высоким горлом, сверху на который надела длинный пиджак песочного оттенка в мелкую черную клетку.

Дополнили образ черные туфли на низком ходу, из аксессуаров Елена предпочла мелкие серьги, а также символическую ленту.

Первая леди напомнила, что «домашнее насилие в Украине — преступление, а не «проявление любви», и призвала женщин не терпеть его, а обращаться за помощью.

«Береги себя! Не терпи и не молчи! Национальная «горячая линия» по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации — 0800500335 или 116 123 с мобильного — и «Полина» (полиция против насилия) — специальные мобильные группы полиции по реагированию на случаи домашнего насилия — работают во всех областных центрах страны, а также в Белой Церкви, Бердянске, Краматорске», — подытожила она.

Джерело: president.gov.ua