Певица порадовала поклонников своим новым видеотворением

Австралийская певица Кайли Миноуг выпустила клип на новую песню Dancing, которая вошла в четырнадцатый студийный альбом Кайли – «Golden», релиз которого запланирован на 6 апреля 2018 года. В новом клипе, который сняла Софи Мюллер, Кайли появится в двух ипостасях: одна – домашняя, а вторая – звезда сцены и



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Кайли Миноуг

Певица порадовала поклонников своим новым видеотворением

Австралийская певица Кайли Миноуг выпустила клип на новую песню Dancing, которая вошла в четырнадцатый студийный альбом Кайли – «Golden», релиз которого запланирован на 6 апреля 2018 года.





В новом клипе, который сняла Софи Мюллер, Кайли появится в двух ипостасях: одна – домашняя, а вторая – звезда сцены и шоу-бизнеса. Как сообщает сама Миноуг, новый альбом стал результатом продуктивной рабочей поездки на родину кантри музыки, в город Нэшвилл. Он произвел на певицу очень сильное впечатление, которое она перенесла и в свои песни.





Интересный факт – демо-версию песни Dancing записал американский продюсер и музыкант Натан Чапман – именно он сделал в свое время звезду из Тейлор Свифт.