  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Кайли Миноуг выпустила клип на новую песню Dancing

    Певица порадовала поклонников своим новым видеотворением
    Австралийская певица Кайли Миноуг выпустила клип на новую песню Dancing, которая вошла в четырнадцатый студийный альбом Кайли – «Golden», релиз которого запланирован на 6 апреля 2018 года. В новом клипе, который сняла Софи Мюллер, Кайли появится в двух ипостасях: одна – домашняя, а вторая – звезда сцены и
    • Сьогодні, 15:30
    • Розсилка
    Кайли Миноуг
    Кайли Миноуг

    Певица порадовала поклонников своим новым видеотворением

    Австралийская певица Кайли Миноуг выпустила клип на новую песню Dancing, которая вошла в четырнадцатый студийный альбом Кайли – «Golden», релиз которого запланирован на 6 апреля 2018 года.

    В новом клипе, который сняла Софи Мюллер, Кайли появится в двух ипостасях: одна – домашняя, а вторая – звезда сцены и шоу-бизнеса. Как сообщает сама Миноуг, новый альбом стал результатом продуктивной рабочей поездки на родину кантри музыки, в город Нэшвилл. Он произвел на певицу очень сильное впечатление, которое она перенесла и в свои песни.

    Интересный факт – демо-версию песни Dancing записал американский продюсер и музыкант Натан Чапман – именно он сделал в свое время звезду из Тейлор Свифт.

    Читайте також
    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ