Селин Дион в кулоне из фильма «Титаник» появилась на улицах Парижа



Кадр из фильма

Звезда порадовала поклонников стильным выходом

51-летняя Селин Дион порадовала поклонников фильма «Титаник». Исполнительница хита My Heart Will Go On надела украшение как у главной героини ленты Розы Доусон.

Певица стала гостьей Недели высокой моды в Париже. Репортеры сфотографировали звезду на улице. Селин выбрала для выхода футболку с забавной надписью «Я люблю Пэрис Хилтон», черную мини-юбку и туфли-лодочки.

На плечи Дион накинула серый пиджак oversize. Повседневный наряд дополнили солнцезащитные очки, сумочка и копия знаменитого кулона «Сердце океана» от Vetements.

Надев это украшение, Селин в очередной раз продемонстрировала свою любовь к фильму, саундтреком которого стала ее песня.

