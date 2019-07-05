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    Жизнь

    Селин Дион в кулоне из фильма «Титаник» появилась на улицах Парижа

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    Кадр из фильма - Селин Дион в кулоне из фильма «Титаник» появилась на улицах Парижа
    Кадр из фильма

    Звезда порадовала поклонников стильным выходом

    51-летняя Селин Дион порадовала поклонников фильма «Титаник». Исполнительница хита My Heart Will Go On надела украшение как у главной героини ленты Розы Доусон.

    Певица стала гостьей Недели высокой моды в Париже. Репортеры сфотографировали звезду на улице. Селин выбрала для выхода футболку с забавной надписью «Я люблю Пэрис Хилтон», черную мини-юбку и туфли-лодочки.

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    Селин Дион в кулоне из фильма «Титаник» появилась на улицах Парижа
    Селин Дион в кулоне из фильма «Титаник» появилась на улицах Парижа
    Селин Дион в кулоне из фильма «Титаник» появилась на улицах Парижа
    Селин Дион в кулоне из фильма «Титаник» появилась на улицах Парижа
    Селин Дион в кулоне из фильма «Титаник» появилась на улицах Парижа
    Селин Дион в кулоне из фильма «Титаник» появилась на улицах Парижа
    Селин Дион в кулоне из фильма «Титаник» появилась на улицах Парижа
    Селин Дион в кулоне из фильма «Титаник» появилась на улицах Парижа
    Селин Дион в кулоне из фильма «Титаник» появилась на улицах Парижа
    Селин Дион в кулоне из фильма «Титаник» появилась на улицах Парижа
    Селин Дион в кулоне из фильма «Титаник» появилась на улицах Парижа
    Селин Дион в кулоне из фильма «Титаник» появилась на улицах Парижа
    Селин Дион в кулоне из фильма «Титаник» появилась на улицах Парижа

    На плечи Дион накинула серый пиджак oversize. Повседневный наряд дополнили солнцезащитные очки, сумочка и копия знаменитого кулона «Сердце океана» от Vetements.

    Надев это украшение, Селин в очередной раз продемонстрировала свою любовь к фильму, саундтреком которого стала ее песня.

     Читайте также: Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже.


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