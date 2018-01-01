Семилетний сын Криштиану Ронадлу стал лицом модного бренда

У Криштиану Роналду подрастают четверо детей, старший из которых уже набирает популярность и получает рекламные контакты

Семилетний Криштиану-младший стал лицом детской линии одежды бренда CR76, который принадлежит его звездному отцу. К слову, мальчик не только снялся в рекламной кампании, он также принимал участие в создании коллекции. По словам футболиста, сын проявляет большой интерес к развитию бренда, и это-то в семь



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Криштиану Ронадлу с сыном

У Криштиану Роналду подрастают четверо детей, старший из которых уже набирает популярность и получает рекламные контакты

Семилетний Криштиану-младший стал лицом детской линии одежды бренда CR76, который принадлежит его звездному отцу.

К слову, мальчик не только снялся в рекламной кампании, он также принимал участие в создании коллекции. По словам футболиста, сын проявляет большой интерес к развитию бренда, и это-то в семь лет!

«Криштиану-младший с интересом помогал мне в разработке линии CR7. У него есть чувство стиля, и он начинает по‑настоящему ценить качественную одежду. Например, он сам постоянно носит коллекцию не снимая. Поэтому, когда я только решила запустить CR7 Junior, то было очевидно, что Криштиану будет ее представлять», — рассказал гордый отец.

Такими темпами семейство Роналду сможет составить конкуренцию Бекхэмам и Кардашьянам. У футболиста и его девушки подрастают годовалые близнецы Мэтью и Ева и трехмесячная дочка Алана Мартина, которые могут пойти по стопам старшего брата и завоевать модельный бизнес.

Джерело: graziamagazine.ru