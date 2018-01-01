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    Семилетний сын Криштиану Ронадлу стал лицом модного бренда

    У Криштиану Роналду подрастают четверо детей, старший из которых уже набирает популярность и получает рекламные контакты
    Семилетний Криштиану-младший стал лицом детской линии одежды бренда CR76, который принадлежит его звездному отцу. К слову, мальчик не только снялся в рекламной кампании, он также принимал участие в создании коллекции. По словам футболиста, сын проявляет большой интерес к развитию бренда, и это-то в семь
    • Сьогодні, 10:09
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    Криштиану Ронадлу с сыном
    Криштиану Ронадлу с сыном

    У Криштиану Роналду подрастают четверо детей, старший из которых уже набирает популярность и получает рекламные контакты

    Семилетний Криштиану-младший стал лицом детской линии одежды бренда CR76, который принадлежит его звездному отцу.

    К слову, мальчик не только снялся в рекламной кампании, он также принимал участие в создании коллекции. По словам футболиста, сын проявляет большой интерес к развитию бренда, и это-то в семь лет!

    «Криштиану-младший с интересом помогал мне в разработке линии CR7. У него есть чувство стиля, и он начинает по‑настоящему ценить качественную одежду. Например, он сам постоянно носит коллекцию не снимая. Поэтому, когда я только решила запустить CR7 Junior, то было очевидно, что Криштиану будет ее представлять», — рассказал гордый отец.

    Такими темпами семейство Роналду сможет составить конкуренцию Бекхэмам и Кардашьянам. У футболиста и его девушки подрастают годовалые близнецы Мэтью и Ева и трехмесячная дочка Алана Мартина, которые могут пойти по стопам старшего брата и завоевать модельный бизнес.

    Джерело: graziamagazine.ru

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