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    Шоу-биз

    10-летний мальчик-трансгендер стал звездой Недели моды в Нью-Йорке

    Малыш дебютировал на показе бренда Gypsy Sport
    В пять лет Десмонд Наполес из Бруклина играл с поездами, машинками и в компьютерные игры. Затем Десмонд начал надевать мамину одежду, накручивать на голову полотенце, пытаясь изобразить прическу, и просить родителей подарить ему на день рождения костюмы сказочных принцесс. [READ_MORE] Сперва родители насторожились и обратились с
    • Сьогодні, 17:56
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    <span>Десмонд Наполес</span>
    instagram.com/desmondisamazing
    Десмонд Наполес

    Малыш дебютировал на показе бренда Gypsy Sport

    В пять лет Десмонд Наполес из Бруклина играл с поездами, машинками и в компьютерные игры. Затем Десмонд начал надевать мамину одежду, накручивать на голову полотенце, пытаясь изобразить прическу, и просить родителей подарить ему на день рождения костюмы сказочных принцесс.

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    Сперва родители насторожились и обратились с психотерапевту, который дал один единственный совет — дать мальчику полную свободу выбора.

    С годами любовь мальчика к женской одежде только усиливалась. В 2014 году он снялся в клипе у певца-трансексуала Jinkx Monsoon, после чего проснулся знаменитым. Еще через год Десмонд принял участие в гей-параде в Нью-Йорке, а буквально на днях дебютировал на показе в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

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    10-летний мальчик-трансгендер стал звездой Недели моды в Нью-Йорке
    10-летний мальчик-трансгендер стал звездой Недели моды в Нью-Йорке
    10-летний мальчик-трансгендер стал звездой Недели моды в Нью-Йорке
    10-летний мальчик-трансгендер стал звездой Недели моды в Нью-Йорке
    10-летний мальчик-трансгендер стал звездой Недели моды в Нью-Йорке
    10-летний мальчик-трансгендер стал звездой Недели моды в Нью-Йорке
    10-летний мальчик-трансгендер стал звездой Недели моды в Нью-Йорке
    10-летний мальчик-трансгендер стал звездой Недели моды в Нью-Йорке
    10-летний мальчик-трансгендер стал звездой Недели моды в Нью-Йорке
    10-летний мальчик-трансгендер стал звездой Недели моды в Нью-Йорке
    10-летний мальчик-трансгендер стал звездой Недели моды в Нью-Йорке
    10-летний мальчик-трансгендер стал звездой Недели моды в Нью-Йорке

    Он прошелся по подиуме в одежде бренда Gypsy Sport — он был одет в не по размеру большой черный блейзер с елизаветинскими оборками вокруг шеи. «Я чувствую себя изумительно! Я так благодарен за предоставленную сегодня возможность», — прокомментировал в Instagram Десмонд свою дебют.

    По материалам: Grazia.

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