10-летний мальчик-трансгендер стал звездой Недели моды в Нью-Йорке

Малыш дебютировал на показе бренда Gypsy Sport

В пять лет Десмонд Наполес из Бруклина играл с поездами, машинками и в компьютерные игры. Затем Десмонд начал надевать мамину одежду, накручивать на голову полотенце, пытаясь изобразить прическу, и просить родителей подарить ему на день рождения костюмы сказочных принцесс. [READ_MORE] Сперва родители насторожились и обратились с



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instagram.com/desmondisamazing Десмонд Наполес

Малыш дебютировал на показе бренда Gypsy Sport

В пять лет Десмонд Наполес из Бруклина играл с поездами, машинками и в компьютерные игры. Затем Десмонд начал надевать мамину одежду, накручивать на голову полотенце, пытаясь изобразить прическу, и просить родителей подарить ему на день рождения костюмы сказочных принцесс.

Сперва родители насторожились и обратились с психотерапевту, который дал один единственный совет — дать мальчику полную свободу выбора.

С годами любовь мальчика к женской одежде только усиливалась. В 2014 году он снялся в клипе у певца-трансексуала Jinkx Monsoon, после чего проснулся знаменитым. Еще через год Десмонд принял участие в гей-параде в Нью-Йорке, а буквально на днях дебютировал на показе в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Он прошелся по подиуме в одежде бренда Gypsy Sport — он был одет в не по размеру большой черный блейзер с елизаветинскими оборками вокруг шеи. «Я чувствую себя изумительно! Я так благодарен за предоставленную сегодня возможность», — прокомментировал в Instagram Десмонд свою дебют.

По материалам: Grazia.