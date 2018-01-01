Сестра Пэрис Хилтон поделилась первым снимком новорожденной дочери
- Сьогодні, 19:03
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Ники Хилтон
В декабре прошлого года 34-летняя Ники Хилтон стала мамой во второй раз
У звезды и ее супруга Джеймса Ротшильда родилась дочка, которую Ники назвала Терри Мэрилин в честь своей прабабушки Мэрилин Джун.
Малышку сестра Пэрис Хилтон не решалась показывать публике вплоть до сегодняшнего дня. На радость поклонника в Instagram Ники появилось трогательное фото звездной мамы и ее крохотной дочурки с подписью: «Поцелуи и объятия перед показом Oscar de la Renta». Впрочем лицо ребенка звезда пока не показала, однако поклонникам и этого снимка было достаточно.
Подписчики отметили, что звезда выглядит потрясающе, хотя прошло всего два месяца с момента рождения ребенка.
«Какие очаровательные!», «Тебе так идет быть мамой», «Трогательный снимок», «Красивая мама и красивая дочка», — написали фанаты.
Джерело: graziamagazine.ru