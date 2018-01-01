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    Жаркие танцы: Адриана Лима с подругами-моделями на карнавале в Рио-де-Жанейро

    В пестрой мультикультурной толпе карнавала в Рио-де-Жанейро нередко можно увидеть звезд
    В этом году посмотреть на главное культурное событие года в город прибыла коренная бразильянка Адриана Лима в компании своих моделей-подруг. «Эта бразильская бомба потащила меня на карнавал, не могу дождаться сегодняшнего вечера», - опубликовала модель Жасмин Тукс в Instagram. Адриана с подругами были замечены на 700-метровой аллее,
    • Сьогодні, 18:25
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    Адриана Лима в компании супермоделей
    Адриана Лима в компании супермоделей

    В пестрой мультикультурной толпе карнавала в Рио-де-Жанейро нередко можно увидеть звезд

    В этом году посмотреть на главное культурное событие года в город прибыла коренная бразильянка Адриана Лима в компании своих моделей-подруг.

    «Эта бразильская бомба потащила меня на карнавал, не могу дождаться сегодняшнего вечера», - опубликовала модель Жасмин Тукс в Instagram.

    Адриана с подругами были замечены на 700-метровой аллее, которую называют «Самбадром», во время шествия танцоров самбы.

    Этот элемент карнавала - не просто показательные выступления, а самое настоящее соревнование, в котором принимают участие 12 разных школ самбы. Выступление каждой группы имеет свой сценарий и тематику, которая выдерживается во всем, начиная от цвета костюмов до машин, которые участвуют в шествии.

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    Жаркие танцы: Адриана Лима с подругами-моделями на карнавале в Рио-де-Жанейро
    Жаркие танцы: Адриана Лима с подругами-моделями на карнавале в Рио-де-Жанейро
    Жаркие танцы: Адриана Лима с подругами-моделями на карнавале в Рио-де-Жанейро
    Жаркие танцы: Адриана Лима с подругами-моделями на карнавале в Рио-де-Жанейро
    Жаркие танцы: Адриана Лима с подругами-моделями на карнавале в Рио-де-Жанейро
    Жаркие танцы: Адриана Лима с подругами-моделями на карнавале в Рио-де-Жанейро
    Жаркие танцы: Адриана Лима с подругами-моделями на карнавале в Рио-де-Жанейро
    Жаркие танцы: Адриана Лима с подругами-моделями на карнавале в Рио-де-Жанейро
    Жаркие танцы: Адриана Лима с подругами-моделями на карнавале в Рио-де-Жанейро

    Напомним, что в СМИ появились слухи о том, что Андриана Лима ждет третьего ребенка. Подтверждением этого факта стали фотографии с прошедшей Недели моды в Нью-Йорке, на которых запечатлена супермодель с округлившимся животиком.

    Джерело: Hello!

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