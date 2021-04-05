Телезвезда показала фото в бикини, забыв, что после родов ее фигура заметно изменилась

Бока, увеличившиеся в объеме, совершенно не волнуют Эшли, ведь ее тело смогло выносить нового человека.

Популярная блогерша и участница британских телешоу Эшли Джеймс после родов стала новым кумиром молодых мам. 33-летняя звезда честно показывает жизнь с маленьким ребенком и то, как беременность сказалась на ее теле. С наступлением весны и теплой погоды у фанатов все чаще стал возникать вопрос — готова ли Эшли к пляжному сезону? На что блогерша ответила в привычном для нее стиле — при помощи фото.

На снимках молодая мама снялась на заднем дворе своего лондонского дома. Она устроилась на садовом диване в маленьком черном купальнике. Для съемки Эшли специально не стала позировать перед камерой и искать выгодный ракурс, показав все как есть. Складки на животе, увеличившиеся бока и поплывшая талия предстали перед взором 290 тысяч подписчиков, к которым Эшли обратилась под фото.

Вы можете наслаждаться теплой погодой независимо от того, как изменилось за карантин ваше тело. Я, например, так сильно ждала весны, что совсем забыла, что теперь мой размер отличается от того, что был в прошлом году и что все купальники на мне теперь просто теряются. Восстанавливаетесь ли вы после родов или просто набрали вес в самоизоляции — вы все равно заслуживаете наслаждаться своим видом. Современная тенденция к фитнесу и диетам навязывает нам недостижимые идеалы красоты

Блогерша призналась, что давно не взвешивалась, но знает, что поправилась. Но она решила проблему просто — купила одежду на размер больше. Лишние килограммы не мешают блогерше уважать свое тело за то, что оно смогло принести в этот мир нового человека. В комментариях подписчики поблагодарили Эшли, которая показывает, что у молодых мам не всегда бывает все гладко. Ведь такие модели, как Эмили Ратаковски, которые спустя несколько дней готовы рекламировать купальники на идеальном теле, могут вызвать комплексы у кого угодно.

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