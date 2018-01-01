Как сестры: Кейт Мосс и Джиджи Хадид cнялись в новой фотосессии

Беспроигрышным решением бренда Stuart Weitzman было выбрать одновременно двух самых выдающихся моделей

В новой рекламной кампании сезона SS2018 снялись Джиджи Хадид и Кейт Мосс. Длинноногие блондинки выглядят как сестры. С трудом верится, что разница в возрасте — 22 года! Напомним, Кейт Мосс начала работать моделью в 14 лет и уже через год появилась на обложке журнала «Фейс». Славу ей принесло



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Кейт Мосс и Джиджи Хадид

Беспроигрышным решением бренда Stuart Weitzman было выбрать одновременно двух самых выдающихся моделей

В новой рекламной кампании сезона SS2018 снялись Джиджи Хадид и Кейт Мосс. Длинноногие блондинки выглядят как сестры. С трудом верится, что разница в возрасте — 22 года!

Напомним, Кейт Мосс начала работать моделью в 14 лет и уже через год появилась на обложке журнала «Фейс». Славу ей принесло долговременное сотрудничество с Calvin Klein. Кейт воплощала главный тренд 90-х годов — «героиновый шик». В 20 лет она заработала свой первый миллион — в 2000-м году ее назвали самый высокооплачиваемой моделью.

Карьера Джиджи началась, когда ей было два года — ее заметил Пол Марчино из Guess, она рекламировала детскую линю Baby Guess. Затем Джиджи на время бросила съемки и сконцентрировалась на учебе. В мир моды она вернулась в 2012 — стала лицом Guess. Дальше — больше: Недели моды, обложки Vogue, Elle и других глянцевых журналов, рекламная кампания Tom Ford, календарь Pirelli, Victoria’s Secret Fashion Show и еще бесконечное множество контрактов.

Джерело: graziamagazine.ru