Украинка снялась в Голливудском блокбастере «Тихоокеанский рубеж»

20-летняя артистка из Киева снялась в крупнобюджетном голливудском фильме

20-летняя украинка Ивана Сахно сыграла одну из ролей в голливудском блокбастере «Тихоокеанский рубеж». Недавно она приехала в Киев, чтобы озвучить своего персонажа на украинском специально в дубляже фильма для своих соотечественников. Артистка родилась в Киеве. Ее родители работали кинематографистами и с детства часто брали ее на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ивана Сахно

20-летняя артистка из Киева снялась в крупнобюджетном голливудском фильме

20-летняя украинка Ивана Сахно сыграла одну из ролей в голливудском блокбастере «Тихоокеанский рубеж». Недавно она приехала в Киев, чтобы озвучить своего персонажа на украинском специально в дубляже фильма для своих соотечественников.

Артистка родилась в Киеве. Ее родители работали кинематографистами и с детства часто брали ее на съемочные площадки. А когда Иване было восемь лет – мама показала ей фильм «Амели», после которого она и захотела работать в киноиндустрии. Уже в девятилетнем возрасте она сыграла эпизодические роли в ситкоме «Леся+Рома»

В тринадцать девочка уехала учиться в обычную канадскую школу в Ванкувере, практически не зная английского. Однажды девушке удалось попасть на мастер-класс двух голливудских кастинг-директоров, которые в свое время открыли миру Джулию Робертс и Леонардо Ди Каприо. Это была первая встреча Иваны Сахно с Голливудом, которая продолжилась уже в Лос-Анджелесе.

За время учебы и работы в Голливуде Сахно уже успела поработать с такими звездами, как Скот Иствуд, Рон Перельман и Мила Кунис.

Несмотря на то, что Сахно живёт и работает в другой стране – она не забывает про свои корни. Актриса убеждена, что в мире о нас знают настолько, насколько мы сами о себе говорим. Поэтому во время Революции Достоинства вместе с украинской диаспорой вышла на митинг в Америке. А два года назад на красной дорожке Каннского кинофестиваля появилась с табличкой в поддержку заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

Кроме «Тихоокеанского рубежа» артистка также сыграла в комедии «Шпион, который меня бросил».

Также актриса отметила, что приехала в украинскую столицу не только озвучить свою героиню, но и для того, чтобы встретиться с украинскими дизайнерами. «У меня есть большое желание одевать именно украинских дизайнеров на красные дорожки», - говорит Сахно.

Джерело: ТСН