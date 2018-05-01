Сидит взаперти: Брижит Макрон рассказала, как живется Мелания Трамп в Белом доме

Совсем недавно президент Франции Эммануль Макрон вместе с женой Брижит посетили Вашинтон

Супруги провели время в компании Дональда и Мелании Трамп. По словам француженки, жизнь первой леди США намного тяжелее, чем кажется на первый взгляд. Супруга Дональда Трампа во многом ограничена, собственно этим можно объяснить, почему она часто безэмоциональна на публике: «Ей даже нельзя открыть окно в Белом



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Брижит Макрон и Мелания Трамп

Совсем недавно президент Франции Эммануль Макрон вместе с женой Брижит посетили Вашинтон

Супруги провели время в компании Дональда и Мелании Трамп. По словам француженки, жизнь первой леди США намного тяжелее, чем кажется на первый взгляд.

Супруга Дональда Трампа во многом ограничена, собственно этим можно объяснить, почему она часто безэмоциональна на публике: «Ей даже нельзя открыть окно в Белом доме.

«Она гораздо более ограничена, чем я, и не может свободно выйти куда захочет. К примеру, я могу в любой момент пойти на прогулку в Париже», - отметила Брижит Макрон.

Брижит также добавила, что Мелания на самом деле очаровательна, очень открыта и имеет отличное чувство юмора.

«Она очень сильная личность, но усердно старается это скрыть» — рассказала первая леди Франции. К слову, Мелания Трамп свободно говорит на францусзком, так что не удивительно, что ей так легко удалось подружиться с Брижит.

Джерело: graziamagazine.ru