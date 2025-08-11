Головна Скотч Життя
Скандал навколо актора та домашнього насилля: журналіст Суханов роздратував мережі, вступившись за Темляка

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Костянтина Темляка звинувачено у домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої
фото: Костянтин Темляк/Instagram

Олексій Суханов порівняв домашнє насильство та домагання до неповнолітньої із помилкою

Український журналіст Олексій Суханов нарвався на критику, вступившись за актора Театру на Подолі Костянтина Темляка, якого фотографиня Анастасія Соловйова звинуватила у домашньому насильстві, а також у тому, що він нібито переписувався із 15-річною дівчиною, нині співачкою Manita, та надсилав їй повідомлення сексуального характеру. На думку Суханова, людину треба оцінювати виключно за її нинішньою поведінкою, якщо вона демонструє розвиток. Журналіст поставив звинувачення у домашньому насильстві з помилками в один рядок, що викликало обурення у мережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у Facebook.

«Я проти насильства, але чи означає це, що я його колись не застосовував? Ні! Проте, я зробив уроки зі своїх помилок. У цьому і полягає суть розвитку людини! Ми приходимо в цей Світ, дзюрячи і как*ючи в повзунки, але згодом, одягаючи штани і сукні зі спідницями, ми такого вже не робимо і, відповідно, не докоряємо тими фактами, чи не так», – написав Суханов.

Суханов підкреслив, що Темляк відреагував на звинувачення у насиллі та готовий понести юридичну і моральну відповідальність за свої дії. 

«Усвідомленням своїх помилок шляхом вибачення – це одна з ознак їхнього відпрацювання. Будь ласка, покажіть мені святих серед нас! Хоча б одного! Навряд чи нам доведеться розвішувати чиїсь нові «портрети» в церквах! Давайте вчитися берегти і цінувати одне одного, уникаючи насильства і синдрому розлюченої юрби «праведників», – підсумував Суханов. 

Скандал навколо актора та домашнього насилля: журналіст Суханов роздратував мережі, вступившись за Темляка фото 1
фото: скріншот

Слова журналіста Суханова викликали обурення у коментарях. За словами авторки цифрового контенту Ірини Алієвої, актор Темляк не просто бив колишню дівчину, а вже, перебуваючи у стосунках з нинішньою, висилав 15–річній школярці фото сексуального характеру та вимагав від неї такого ж, знаючи про її вік.

«Цей факт було оприлюднено самою дівчиною в скрінах, які складно підробити. Будь-яка людина, яка їх бачила, це зрозуміє. В мене багато питань до соціуму та «журналістів», які називають педофілію «помилкою», – обурилася вона.

Скандал навколо актора та домашнього насилля: журналіст Суханов роздратував мережі, вступившись за Темляка фото 2
скріншот

Цю позицію підтримали й інші користувачі, нагадавши Суханову, що «помилки і злочинні дії – це дещо різне».

«Ви називаєте помилками систематичне знущання з ментально залежної, слабкої людини? Ви бачили ті відео? Ви собі уявляєте жах, в якому живуть люди після такого? І скільки любові мають вкладати інші, щоб лікувати поранену душу без гарантії зцілення», – обурились у мережі.

Скандал навколо актора та домашнього насилля: журналіст Суханов роздратував мережі, вступившись за Темляка фото 3
фото скріншот

«Олексію, так а хіба він усвідомив? Для вас переконливі його вибачення? Бо я не побачив в них розкаяння, усвідомлення шкоди, каліцтва, яке він завдавав залежній від нього людині. Побачив зміщення акцентів, розмиття відповідальність і погану акторську гру», – додали у коментарях.

Скандал навколо актора та домашнього насилля: журналіст Суханов роздратував мережі, вступившись за Темляка фото 4
фото скріншот

Нагадаємо, раніше колишня дівчина актора Театру на Подолі Костянтина Темляка звинуватила його у домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої. Фотографка Анастасія Соловйова заявила, що протягом чотирьох років він застосовував до неї фізичне та психологічне насильство, підіймаючи на неї руку та шантажувавши самогубством.

Коли фотографка у цьому зізналася, співачка Manita заявила, що Темляк надсилав їй повідомлення сексуального характеру, коли їй було лише 15 років, а також пропонував секс утрьох з її подругою.

Костянтин Темляк відреагував на звинувачення, де частково підтвердив слова Соловйової. Він визнав, що «неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити її, штовхнути чи стиснути руку до синця». Актор висловив готовність понести юридичну та моральну відповідальність. 

Нагадаємо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та вже колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса звинувачено у сексуальних домаганнях.

