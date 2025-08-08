Актор серіалу «Дивні дива» зізнався, що регулярно допомагає Україні

Фінн Вулфгард підтримує Україну щомісячними донатами через платформу United24

22-річний актор популярного серіалу Netflix «Дивні дива» Фінн Вулфгард, відкрито заявив, що щомісяця підтримує Україну, надсилаючи донати на офіційну платформу допомоги United24. Як пише «Главком», про це він розповів в інтерв'ю для Variety.

У своєму інтерв’ю він наголосив, що війна в Україні – одна з найболючіших тем для нього, поряд із боротьбою корінних народів за земельні права.

Актор також зізнався, що хоч і уважно стежить за політикою, утримується від публічних висловлювань, аби уникнути надмірної реакції чи спотворення своїх слів у ЗМІ.

Фінн Вулфгард зазначив, що в житті він досить стриманий і соромʼязливий, тому не висвітлює багато особистого в соцмережах.

Нагадаємо, глобальна ініціатива з підтримки України United24, яка розпочала роботу в травні 2022 року, загалом зібрала понад $1 млрд благодійних внесків.

До слова, платформа United24 відзвітувала про зібрані кошти на підтримку української армії. Платформа United24 опублікувала список з 20 країн, жителі яких, активно долучались до пожертв.

Найбільше задонатили люди зі Сполучених Штатів Америки. На другому місці за донатами Велика Британія.