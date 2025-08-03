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Відомий режисер розповів, чому його син не виїжджає з окупованого Криму

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Режисер неабияк пишається сином та хвилюється за нього
фото: скріншот із відео

В Ахтема Сеітаблаєва чимало рідних залишилися жити на півострові

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв розповів, чому його син не виїжджає з окупованого Росією Криму. Як інформує «Главком», про це він розказав у інтерв’ю Аліні Доротюк.

У знаменитості чимало рідних залишилося жити на півострові, зокрема й син Селім, який нині доглядає за стареньким дідом. Режисер неабияк пишається своїм спадкоємцем та хвилюється за нього.

«Мій син там доглядає за своїм дідом, якому дуже багато років, і він живе разом із ним. Я пишаюся своїм сином, він у мене з чітким уявленням про те, хто він, що він. І, звичайно, я боюся за нього», – пояснив режисер.

Також Ахтем Сеітаблаєв прокоментував звільнення Криму від Росії. Режисер переконаний, що це обов'язково станеться. За його словами, історично таке вже траплялося, й півострів все одно звільнювався від окупантів. Тож, знаменитість переконаний, що й цього разу так станеться. Натомість всі зрадники відповідатимуть перед законом.

«Нагадаю історію, вони погано її знають. Ми завжди повертаємося. І я не заздрю тим, хто зараз толерує або перебуває в плідній колаборації з окупантами. Ніхто не уникне! По закону, жодного беззаконня. Коли ми повернемося, ми знайдемо всіх. Кожен отримає те, що має отримати згідно з чинним законодавством України», – прокоментував режисер.

Раніше український режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв повідомив, на якій посаді перебуває у Збройних силах. Він зазначив, що зараз проходить службу в управлінні комунікації штабу Командування Сил територіальної оборони. 

Нагадаємо, український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв, який наразі служить у лавах ЗСУ, поділився, що у них з нареченою криза у стосунках.  51-річний Ахтем Сеітаблаєв минулого року освідчився Мар'яні Боцвинюк. Наразі у нього з нареченою непрості часи. Сеітаблаєв розповів, що він з нареченою мають різні погляди на життя й поки не планують весілля.

Зазначимо, що у жовтні 2021-го Ахтем розлучився з дружиною, режисеркою Іванною Дядюрою. Вони були разом 10 років.

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Теги: актор Крим син

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