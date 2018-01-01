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    Королева Елизавета II впечатлила розовым пальто и туфлями от Gucci

    Монаршая особа продолжает удивлять изысканными нарядами и демонстрировать безукоризненный стиль
    91-летняя королева Великобритании Елизавета II посетила с официальным визитом женский институт Сандрингема. Специально для этого события глава государства облачилась в нежно-розовое пальто и любимые туфли от Gucci. В руках она держала черные перчатки, зонт и сумку.    Елизавета II является президентом этого женского института. Поэтому ее
    • Сьогодні, 15:58
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    Королева Великобритании Елизавета II&nbsp;
    Королева Великобритании Елизавета II 

    Монаршая особа продолжает удивлять изысканными нарядами и демонстрировать безукоризненный стиль

    91-летняя королева Великобритании Елизавета II посетила с официальным визитом женский институт Сандрингема. Специально для этого события глава государства облачилась в нежно-розовое пальто и любимые туфли от Gucci. В руках она держала черные перчатки, зонт и сумку.   

    Елизавета II является президентом этого женского института. Поэтому ее визит всегда привлекает широкое внимание общественности. По традиции, королеве во время этого мероприятия вручили букет цветов.

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    Джерело: ТСН

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