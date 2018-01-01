Королева Елизавета II впечатлила розовым пальто и туфлями от Gucci

Монаршая особа продолжает удивлять изысканными нарядами и демонстрировать безукоризненный стиль

91-летняя королева Великобритании Елизавета II посетила с официальным визитом женский институт Сандрингема. Специально для этого события глава государства облачилась в нежно-розовое пальто и любимые туфли от Gucci. В руках она держала черные перчатки, зонт и сумку. Елизавета II является президентом этого женского института. Поэтому ее



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Королева Великобритании Елизавета II

Монаршая особа продолжает удивлять изысканными нарядами и демонстрировать безукоризненный стиль

91-летняя королева Великобритании Елизавета II посетила с официальным визитом женский институт Сандрингема. Специально для этого события глава государства облачилась в нежно-розовое пальто и любимые туфли от Gucci. В руках она держала черные перчатки, зонт и сумку.

Елизавета II является президентом этого женского института. Поэтому ее визит всегда привлекает широкое внимание общественности. По традиции, королеве во время этого мероприятия вручили букет цветов.

Джерело: ТСН