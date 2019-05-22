Меган Маркл одержала победу над Кейт Миддлтон в «войне роз»



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Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Проект 37-летней Кейт Миддлтон, представленный в рамках фестиваля Chelsea Flower Show, проиграл организации, патроном которой является 37-летняя Меган Маркл

Британские СМИ назвали соперничество двух герцогинь в области садоводства «войной роз». На цветочном шоу в конкурсе проектов был сад Кэтрин, дизайн которого она разработала вместе с профессиональными ландшафтными дизайнерами. У нее получился настоящий оазис с водопадом, прудом с деревянным мостиком, качелей-тарзанкой и домиком на дереве.

Однако, несмотря на одобрение Елизаветы II и широкую рекламную кампанию, сад герцогини Кэмбриджской не получил награды. Золотую медаль в номинации «Лучшее место для детей» получил проект под названием «Африканский сад».

Им занималась организация Camfed, которую активно поддерживают Меган и Гарри. Проект обратил внимание на к проблемам глобального изменения климата, а также к проблеме образования для африканских девочек. В саду, оснащенном солнечными батареями и интеллектуальной системой орошения соорудили школьный домик и огород.

Джерело: graziamagazine.ru