  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Меган Маркл одержала победу над Кейт Миддлтон в «войне роз»

    • Розсилка
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл - Меган Маркл одержала победу над Кейт Миддлтон в «войне роз»
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл

    Проект 37-летней Кейт Миддлтон, представленный в рамках фестиваля Chelsea Flower Show, проиграл организации, патроном которой является 37-летняя Меган Маркл

    Британские СМИ назвали соперничество двух герцогинь в области садоводства «войной роз». На цветочном шоу в конкурсе проектов был сад Кэтрин, дизайн которого она разработала вместе с профессиональными ландшафтными дизайнерами. У нее получился настоящий оазис с водопадом, прудом с деревянным мостиком, качелей-тарзанкой и домиком на дереве.

    Однако, несмотря на одобрение Елизаветы II и широкую рекламную кампанию, сад герцогини Кэмбриджской не получил награды. Золотую медаль в номинации «Лучшее место для детей» получил проект под названием «Африканский сад».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Меган Маркл одержала победу над Кейт Миддлтон в «войне роз»
    Меган Маркл одержала победу над Кейт Миддлтон в «войне роз»

    Им занималась организация Camfed, которую активно поддерживают Меган и Гарри. Проект обратил внимание на к проблемам глобального изменения климата, а также к проблеме образования для африканских девочек. В саду, оснащенном солнечными батареями и интеллектуальной системой орошения соорудили школьный домик и огород.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Кейт Миддлтон Меган Маркл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ