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    Шоу-биз

    В готический костеле Киева прозвучат любимые колядки

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    <p>Самая знаменитая рождественская песня &laquo;Тихая ночь&raquo; прозвучит в неожиданном сочетании голосов оперной дивы Иванны Плиш и эстрадного исполнителя Поля Манандиза</p> <div></div> - В готический костеле Киева прозвучат любимые колядки

    Самая знаменитая рождественская песня «Тихая ночь» прозвучит в неожиданном сочетании голосов оперной дивы Иванны Плиш и эстрадного исполнителя Поля Манандиза

    Архитектурная жемчужина Киева станет центром яркой музыки и праздничного настроения

    В киевском костеле Святого Николая 8 января состоится сказочный концерт «Территория Рождвества». Украинские поп-звезды, среди которых Анжелика Рудницкая, Illaria, Марина Одольская, Олег Собчук, Катя Чили, Олесь Журавчак  и другие исполнят всеми любимые рождественские песни в ярких авторских аранжировках композитора Евгения Петриченко в сопровождении симфонического оркестра под руководством дирижера Богдана Плиша.

    «Синтез поп-культуры с академической традицией, духовная атмосфера одного из архитектурных шедевров Владислава Городецкого с приподнятым праздничным настроением - прекрасная возможность посетить Национальный дом органной и камерной музыки Украины», - отмечают организаторы концерта.

    Например, самая знаменитая рождественская песня «Тихая ночь» прозвучит в неожиданном сочетании голосов классической «оперной дивы» - звезды органного зала Иванны Плиш (сопрано) и эстрадного исполнителя с пикантным французским акцентом Поля Манандиза.

    знаменитости Рождество искусство
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