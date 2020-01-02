В готический костеле Киева прозвучат любимые колядки



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Самая знаменитая рождественская песня «Тихая ночь» прозвучит в неожиданном сочетании голосов оперной дивы Иванны Плиш и эстрадного исполнителя Поля Манандиза

Архитектурная жемчужина Киева станет центром яркой музыки и праздничного настроения

В киевском костеле Святого Николая 8 января состоится сказочный концерт «Территория Рождвества». Украинские поп-звезды, среди которых Анжелика Рудницкая, Illaria, Марина Одольская, Олег Собчук, Катя Чили, Олесь Журавчак и другие исполнят всеми любимые рождественские песни в ярких авторских аранжировках композитора Евгения Петриченко в сопровождении симфонического оркестра под руководством дирижера Богдана Плиша.

«Синтез поп-культуры с академической традицией, духовная атмосфера одного из архитектурных шедевров Владислава Городецкого с приподнятым праздничным настроением - прекрасная возможность посетить Национальный дом органной и камерной музыки Украины», - отмечают организаторы концерта.

Например, самая знаменитая рождественская песня «Тихая ночь» прозвучит в неожиданном сочетании голосов классической «оперной дивы» - звезды органного зала Иванны Плиш (сопрано) и эстрадного исполнителя с пикантным французским акцентом Поля Манандиза.