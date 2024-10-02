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Стівен Кінг зробив несподіване зізнання про Дональда Трампа

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Стівен Кінг порівняв свого персонажа з Дональдом Трампом
фото з відкритих джерел

Популярний американський письменник Стівен Кінг заявив, що ще 45 років тому написав книгу про Дональда Трампа

Популярний американський письменник Стівен Кінг привернув увагу до свого роману «Мертва зона», опублікованого у 1979 році, зробивши несподівану заяву про паралелі між його персонажем і Дональдом Трампом. У своєму дописі на платформі X (раніше Twitter) Кінг зазначив:

«45 років тому я написав книгу про Дональда Трампа. Вона називалася«Мертва зона». Я назвав його Грег Стілсон».

У романі «Мертва зона» Грег Стілсон – це амбітний і харизматичний політик, який спершу працює продавцем біблій, а потім стає конгресменом, маючи амбіції стати президентом США. Попри свою популярність і народну підтримку, Стілсон виявляється безжальним, аморальним і деспотичним лідером. Його подальший прихід до влади, за сюжетом книги, може привести до катастрофічних наслідків, включно з початком третьої світової війни.

Головний герой роману, Джонні Сміт, після коми отримує здатність бачити майбутнє людей через фізичний контакт. Після зустрічі зі Стілсоном Джонні бачить жахливе майбутнє, коли той стане президентом і почне глобальний конфлікт. Ця подія стає ключовою для сюжету, і Джонні вирішує зупинити політика, щоб запобігти трагедії.

Заява Кінга викликала активне обговорення в соціальних мережах, де користувачі ділилися власними інтерпретаціями й міркуваннями щодо подібностей між вигаданим персонажем і реальним політиком.

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Теги: книги політика письменник Стівен Кінг

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