До Дня захисників та захисниць України Жадан показався у парадній військовій формі

Військовослужбовець «Хартії» привітав з Днем захисників та захисниць України усіх причетних

1 жовтня, у День захисників та захисниць України, письменник і музикант Сергій Жадан, який у червні 2024 року мобілізувався до лав Нацгвардії, порадував своїх підписників новою світлиною.

На фото Сергій Жадан разом із засновником «Хартії» Всеволодом Кожемякою постали у парадній військовій формі, уявивши день, коли настане перемога, і на її честь військові нарешті вдягнуть парадну форму.

Сергій Жадан (крайній зліва) демонструє парадну військову форму Сил оборони фото: Сергій Жадан, Facebook

У дописі військовослужбовець «Хартії» привітав з Днем захисників та захисниць України усіх причетних.

«Друзі, всіх зі святом. Слава Україні!», – написав Жадан.

Це фото було зроблено під час зйомок відео про мрію кожного українця. Ролик знімали у самому серці Харкова, де у лютому 2022 зародився добровольчий підрозділ, який з травня 2024 року став бригадою «Хартія». Бійці «Хартії» захищають Харківщину.

«Військова форма Сил оборони – один із символів держави, особливо коли країна перебуває в стані війни й відстоює свої кордони. Саме тому повага до однострою – це повага до самої держави. Так з’являється поняття «честь уніформи». Розуміння цього поняття приходить не відразу, а лише після усвідомлення та прийняття цінностей свого підрозділу, бригади, роду військ і в цілому – Сил оборони. А парадний однострій — це символ нашої найбільшої мрії та цілі, нашої спільної перемоги. Це та мрія, заради якої живе і працює щодня кожен військовий», – зазначив Сергій Жадан, поширюючи відео.

До Дня захисників і захисниць України INDPOSHIV і Хартія показали свою мрію. Відео знімали в самому серці Харкова - в місці, де зародився добровольчий підрозділ в лютому 2022 року, і яке з травня 2024 захищає бригада Хартія. pic.twitter.com/bsoMPVoBJT — Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) September 30, 2024

Уявити мрію про День перемоги допоміг український бренд чоловічого одягу Indposhiv, який з 2024 року відкрив ще один напрям – пошиття парадних форм для військових.

«Вітаю!!! Як вам личить форма! Бережи Боже наших захисників!», «Зі святом вас! І «Хартії» вітання передайте!», «Бажаю рясних Божих благословінь та перемоги від Господа Бога!», «Вітаємо!!! Де косуха? Де кеди? Вам дуже пасує форма!!!!!!», – коментують підписники фото Жадана.

Нагадаємо, у 2023 році за ініціативи президента Володимира Зеленського Україна вперше відзначила День захисників і захисниць у нову дату – 1 жовтня. Це пов’язано з переходом з 1 вересня 2023 року на новий церковний календар та зміщенням на 13 днів назад усіх церковних свят. Оскільки захисників і захисниць України вшановували на Покрову, 14 жовтня, то відзначення цього дня також змінилося.

1 жовтня, у День захисників і захисниць України, відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. У рамках заходів на державному рівні загальнонаціональна хвилина мовчання відбулася о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Також о 9:00 ранку у День захисників і захисниць, у Києві зупинився рух авто та пішоходів, люди зупинилися, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв. Водії виходили зі своїх автівок та співали гімн разом із пішоходами. Уздовж вулиці Хрещатик стояли родичі та близькі загиблих захисників та захисниць із їхніми портретами.