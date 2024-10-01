Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

До Дня захисників та захисниць України Жадан показався у парадній військовій формі

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сергій Жадан (крайній зліва) демонструє парадну військову форму Сил оборони
фото: Сергій Жадан, Facebook

Військовослужбовець «Хартії» привітав з Днем захисників та захисниць України усіх причетних

 

1 жовтня, у День захисників та захисниць України, письменник і музикант Сергій Жадан, який у червні 2024 року мобілізувався до лав Нацгвардії, порадував своїх підписників новою світлиною.

На фото Сергій Жадан разом із засновником «Хартії» Всеволодом Кожемякою постали у парадній військовій формі, уявивши день, коли настане перемога, і на її честь військові нарешті вдягнуть парадну форму.

Сергій Жадан (крайній зліва) демонструє парадну військову форму Сил оборони
Сергій Жадан (крайній зліва) демонструє парадну військову форму Сил оборони
фото: Сергій Жадан, Facebook

У дописі військовослужбовець «Хартії» привітав з Днем захисників та захисниць України усіх причетних.

«Друзі, всіх зі святом. Слава Україні!», – написав Жадан.

Це фото було зроблено під час зйомок відео про мрію кожного українця. Ролик знімали у самому серці Харкова, де у лютому 2022 зародився добровольчий підрозділ, який з травня 2024 року став бригадою «Хартія». Бійці «Хартії» захищають Харківщину.

«Військова форма Сил оборони – один із символів держави, особливо коли країна перебуває в стані війни й відстоює свої кордони. Саме тому повага до однострою – це повага до самої держави. Так з’являється поняття «честь уніформи». Розуміння цього поняття приходить не відразу, а лише після усвідомлення та прийняття цінностей свого підрозділу, бригади, роду військ і в цілому – Сил оборони. А парадний однострій — це символ нашої найбільшої мрії та цілі, нашої спільної перемоги. Це та мрія, заради якої живе і працює щодня кожен військовий», – зазначив Сергій Жадан, поширюючи відео.

Уявити мрію про День перемоги допоміг український бренд чоловічого одягу Indposhiv, який з 2024 року відкрив ще один напрям – пошиття парадних форм для військових.

«Вітаю!!! Як вам личить форма! Бережи Боже наших захисників!», «Зі святом вас! І «Хартії» вітання передайте!», «Бажаю рясних Божих благословінь та перемоги від Господа Бога!», «Вітаємо!!! Де косуха? Де кеди? Вам дуже пасує форма!!!!!!», – коментують підписники фото Жадана. 

Нагадаємо, у 2023 році за ініціативи президента Володимира Зеленського Україна вперше відзначила День захисників і захисниць у нову дату – 1 жовтня. Це пов’язано з переходом з 1 вересня 2023 року на новий церковний календар та зміщенням на 13 днів назад усіх церковних свят. Оскільки захисників і захисниць України вшановували на Покрову, 14 жовтня, то відзначення цього дня також змінилося.

1 жовтня, у День захисників і захисниць України, відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. У рамках заходів на державному рівні загальнонаціональна хвилина мовчання відбулася о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Також о 9:00 ранку у День захисників і захисниць, у Києві зупинився рух авто та пішоходів, люди зупинилися, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв. Водії виходили зі своїх автівок та співали гімн разом із пішоходами. Уздовж вулиці Хрещатик стояли родичі та близькі загиблих захисників та захисниць із їхніми портретами.

Читайте також:

Теги: військові письменник Сергій Жадан перемога відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

The Economist пише, що «як би сильно Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї України, у нього немає для цього ні людей, ні зброї»
Що потрібно зробити Україні та Заходу для перемоги у війні: версія від The Economist
29 вересня, 14:22
Китай проти розширення боїв в Україні
Китай в ООН застеріг від розширення карти війни в Україні
29 вересня, 02:04
Позашляховик Volvo, який допомагає військовим журналістам документувати події на передовій
Журналісти передали фронтовим пресофіцерам позашляховик Волонтерська ініціатива
25 вересня, 15:04
У Тихорецькому районі РФ палав склад, на якому зберігалися північнокорейські ракети
ЗСУ потужно вразили два військових арсенали на території Росії
21 вересня, 15:34
Зеленський заявив, що ротація військовослужбовців стала відчутнішою
Ротація в ЗСУ: президент зробив заяву
21 вересня, 12:11
Ястремська своїми діями обурила користувачів соцмереж
Українка Ястремська провела тренування з 15-річним російським тенісистом
17 вересня, 11:12
Інцидент стався з військовим Анатолієм Гончаренком – добровольцем, який служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, але нині демобілізувався за сімейними обставинами
Резонансне побиття військового у Смілі. З’явилася реакція МВС
10 вересня, 12:36
Лідер КНДР Кім Чен Ин знову говорить про ядерну зборою
КНДР приведе ядерну зброю у повну боєздатність – Yonhap
10 вересня, 07:47
Прем'єр Словаччини заявив, що по Україні нібито ходять підрозділи, які мають «дуже чіткий ярлик, що пов’язаний з небезпечними й забороненими рухами»
Фіцо звинуватив українські війська в «нацизмі» та «фашизмі»
9 вересня, 17:51

Шоу-біз

До Дня захисників та захисниць України Жадан показався у парадній військовій формі
До Дня захисників та захисниць України Жадан показався у парадній військовій формі
До 75-річчя Михайла Поплавського вийшов документальний фільм
До 75-річчя Михайла Поплавського вийшов документальний фільм
Українська циркова артистка виступила з протестом проти росіянина в журі: її за це покарали
Українська циркова артистка виступила з протестом проти росіянина в журі: її за це покарали
Секс-скандал Голлівуду: хто такий репер P. Diddy та чому його «білі вечірки» обговорює весь світ
Секс-скандал Голлівуду: хто такий репер P. Diddy та чому його «білі вечірки» обговорює весь світ
ЗСУ та учасники гурту ТНМК презентували пісню до Дня захисників і захисниць
ЗСУ та учасники гурту ТНМК презентували пісню до Дня захисників і захисниць
Документальний фільм Джамали переміг на фестивалі в Каннах
Документальний фільм Джамали переміг на фестивалі в Каннах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
57K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
36K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки
32K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2024
26K
Покрова Пресвятої Богородиці: історія і традиції свята, прикмети та заборони

Новини

Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Сьогодні, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Вчора, 09:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua