«Нам потрібна нова енергія». Зеленський прокоментував кадрові зміни в Кабміні

Президент подякував міністрам за роботу, зазначивши, що деякі з них пропрацювали в уряді 4,5-5 років

Зеленський: «Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно буде займатись той чи інший міністр. На сьогодні говорити про це ще зарано»

Президент Володимир Зеленський, коментуючи масштабні кадрові зміни в Кабінеті Міністрів зазначив, що уряду потрібна нова енергія. Про це Зеленський сказав під час спільного з премʼєр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом спілкування з представниками ЗМІ.

«Нам сьогодні потрібна нова енергія і ці кроки тільки пов’язані з посиленням нашої держави на різних напрямках. Міжнародна політика, дипломатія не є виключенням», – сказав він.

Президент подякував міністрам за роботу, зазначивши, що деякі з них пропрацювали в уряді 4,5-5 років.

При цьому на питання щодо можливості продовження роботи у владній команді міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який подав у відставку, Зеленський сказав, що про це зараз говорити ще зарано.

«Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно буде займатись той чи інший міністр. Будуть відповіді на це, коли їм будуть запропоновані ті чи інші посади. На сьогодні говорити про це ще зарано», – сказав президент.

Нагадаємо, 3 вересня у відставку подали п'ять міністрів: міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вранці у середу, 4 вересня, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook повідомив, що до Верховної Ради надійшла заява від міністра закордонних справ Кулеби про відставку.

4 вересня Рада звільнила Камишіна, Стефанішіну, Стрільця і Малюську.