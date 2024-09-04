Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Нам потрібна нова енергія». Зеленський прокоментував кадрові зміни в Кабміні

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Нам потрібна нова енергія». Зеленський прокоментував кадрові зміни в Кабміні
Президент подякував міністрам за роботу, зазначивши, що деякі з них пропрацювали в уряді 4,5-5 років
фото: Офіс президента України

Зеленський: «Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно буде займатись той чи інший міністр. На сьогодні говорити про це ще зарано»

Президент Володимир Зеленський, коментуючи масштабні кадрові зміни в Кабінеті Міністрів зазначив, що уряду потрібна нова енергія. Про це Зеленський сказав під час спільного з премʼєр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом спілкування з представниками ЗМІ.

«Нам сьогодні потрібна нова енергія і ці кроки тільки пов’язані з посиленням нашої держави на різних напрямках. Міжнародна політика, дипломатія не є виключенням», – сказав він.

Президент подякував міністрам за роботу, зазначивши, що деякі з них пропрацювали в уряді 4,5-5 років.

При цьому на питання щодо можливості продовження роботи у владній команді міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який подав у відставку, Зеленський сказав, що про це зараз говорити ще зарано.

«Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно буде займатись той чи інший міністр. Будуть  відповіді на це, коли їм будуть запропоновані ті чи інші посади. На сьогодні говорити про це ще зарано», – сказав президент

Нагадаємо, 3 вересня у відставку подали п'ять міністрів: міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вранці у середу, 4 вересня, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook повідомив, що до Верховної Ради надійшла заява від міністра закордонних справ Кулеби про відставку.

4 вересня Рада звільнила Камишіна, Стефанішіну, Стрільця і Малюську.

Читайте також:

Теги: дипломатія міністр кадрові зміни політика Володимир Зеленський Facebook президент Руслан Стефанчук Офіс президента Ірина Верещук Денис Малюська Ольга Стефанішина Олександр Камишін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шурма в Офісі президента відповідав за економічний напрямок, зокрема, просував ідею економічного бронювання та податкову модель «10–10–10»
Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу президента, – нардеп
Вчора, 18:25
З 1 вересня ставки акцизу на бензин зростуть із 213,5 євро до 242,6 євро
Мав стати чинним ще вчора: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне
2 вересня, 09:18
Зараз Україна більше зосереджена на «можливостях», які відкрилися після захоплення Курської області, ніж на утриманні цієї території
Чи планує Україна обмін територіями: Умєров назвав мету Курської операції
31 серпня, 18:34
Лікарі КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» Рівненської обласної ради влаштували танці на столах
У Рівному медики влаштували вечірку на науковій конференції. Влада пообіцяла відповідь
31 серпня, 15:11
Указ набирає чинності з дня його опублікування
Президент утворив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області
27 серпня, 21:33
Президент України розповів, коли ЗСУ застосовували F-16
Президент України розповів, коли ЗСУ застосовували F-16
27 серпня, 15:28
Українська операція у Курській області показала, що несподіванки на війні знову повернулися
П'ять ключових політичних провалів РФ на тлі операції у Курській області
17 серпня, 11:00
Сьогодні Зеленський провів кілька нарад щодо подальшої роботи для наближення миру для України
Зеленський обговорив із Радою церков законопроєкт про заборону Московської церкви
16 серпня, 20:38
Кішіда більше не очолюватиме уряд Японії
Прем'єр-міністр Японії заявив, що залишить свою посаду
14 серпня, 08:30

Політика

«Нам потрібна нова енергія». Зеленський прокоментував кадрові зміни в Кабміні
«Нам потрібна нова енергія». Зеленський прокоментував кадрові зміни в Кабміні
Втеча нардепа Дмитрука за кордон: прокуратура вимагає збільшити заставу учаснику схеми
Втеча нардепа Дмитрука за кордон: прокуратура вимагає збільшити заставу учаснику схеми
Чому Рада зупинила голосування за відставки міністрів. Названа несподівана причина
Чому Рада зупинила голосування за відставки міністрів. Названа несподівана причина
Україна та Ірландія уклали двосторонню безпекову угоду
Україна та Ірландія уклали двосторонню безпекову угоду
Рада звільнила голову Міндовкілля Стрільця
Рада звільнила голову Міндовкілля Стрільця
Рада підтримала відставку міністра юстиції Малюськи
Рада підтримала відставку міністра юстиції Малюськи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
27K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)
25K
Атака на Львів: понівечено храм святого Юрія Переможця (фото)
20K
«Злочинці будуть покарані». Сирський відреагував на трагедію у Полтаві
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Поліція Монголії затримала українських протестувальників – AP

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua