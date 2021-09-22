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    Суперкар Тома Круза продали за рекордную сумму (фото)

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    Суперкар Тома Круза продали за рекордную сумму (фото)

    Новому владельцу пришлось солидно раскошелиться

    Многие запомнили раритетный спорткар Porsche 928, на котором Том Круз рассекал в боевике «Рискованный бизнес» 1983 года. Компания Barrett-Jackson в штате Техас пустила диковинку с молотка, сделав ее самым дорогим автомобилем в мире, проданным на аукционе.

    Режиссер Пол Брикман сперва хотел остановиться на Porsche 911, но позже посчитал его слишком «попсовым» и обыденным. Была выбрана 928-я модель золотистого цвета с могучим мотором V8.

    Новому владельцу пришлось солидно раскошелиться за машину Тома Круза — вывалил покупатель сразу 1,98 млн долларов.

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Суперкар Тома Круза продали за рекордную сумму (фото)