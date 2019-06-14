Маша Ефросинина показала, как накачать ягодицы и пресс на диване



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маша Ефросинина

Телеведущая продемонстрировала комплекс упражнений для тех, кому постоянно не хватает времени

В свои 40 лет телеведущая Маша Ефросинина выглядит просто потрясающе. И секрет ее безупречной фигуры не в генетике, а в регулярной работе над собой.

Звезда уверяет, что достичь такого результата можно без строгих диет и длительных изнурительных тренировок. Достаточно несколько раз в неделю находить 15-20 минут, которые ты сможешь посвятить себе. Для этого даже не нужно оставлять домашние хлопоты, покидать офис или выключать любимый сериал.

«Современная женщина настолько занята и так стремительно мчится по жизни, что всегда придумывает себе оправдание, чтобы не идти в зал, бассейн, на танцы, не тратить время на дорогу, переодевание, деньги на абонемент! Мы нашли выход! Комплексы #МашаПриседаша разработаны для всех максимально привычных для вас обстоятельств: дом, детская площадка, офис и даже ваш диван!», - отметила телеведущая.

Джерело: 1+1