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    Шоу-биз

    Маша Ефросинина показала, как накачать ягодицы и пресс на диване

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    Маша Ефросинина - Маша Ефросинина показала, как накачать ягодицы и пресс на диване
    Маша Ефросинина

    Телеведущая продемонстрировала комплекс упражнений для тех, кому постоянно не хватает времени

    В свои 40 лет телеведущая Маша Ефросинина выглядит просто потрясающе.  И секрет ее безупречной фигуры не в генетике, а в регулярной работе над собой.

    Звезда уверяет, что достичь такого результата можно без строгих диет и длительных изнурительных тренировок. Достаточно несколько раз в неделю находить 15-20 минут, которые ты сможешь посвятить себе. Для этого даже не нужно оставлять домашние хлопоты, покидать офис или выключать любимый сериал.

    «Современная женщина настолько занята и так стремительно мчится по жизни, что всегда придумывает себе оправдание, чтобы не идти в зал, бассейн, на танцы, не тратить время на дорогу, переодевание, деньги на абонемент! Мы нашли выход! Комплексы #МашаПриседаша разработаны для всех максимально привычных для вас обстоятельств: дом, детская площадка, офис и даже ваш диван!», - отметила телеведущая.

    Джерело: 1+1

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